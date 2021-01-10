Мнение: Нагрузка на учителей, вырождение элит и деградация европейской культуры

10.01.2021, 19:45, Разное

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1. Сколько учеников в России приходится в среднем на одного учителя и на одну школу? Подробный ответ на этот вопрос даёт новая статья на «Справочнике патриота», где представлены статистические данные по числу учителей и учеников c 1914 года. По заглавному графику видно, что с десятилетиями школы в России становились всё крупнее и крупнее, крупнее и крупнее:

https://ruxpert.ru/Статистика:Численность_учеников_и_учителей_в_России

В 1914/1915 учебном году было в среднем 73 ученика на школу, а в 2018/2019 – уже 390 учеников. Главная причина укрупнения – закрытие огромного количества сельских школ, массово созданных ещё при Николае II. По мере перетока школьников в города, по мере появления школьных автобусов и пригодных для них дорог, маленькие школы стали просто не нужны.

Также большую часть прошедшего столетия вплоть до 2009 года число учеников на одного учителя падала. В 1914/1915 году было 34 ученика на учителя, в 2008/2009 – чуть менее 10 учеников.

Далее, однако, начался рост нагрузки на учителей. Первоначально произошёл формальный скачок из-за изменения методики подсчёта – с 2009/2010 руководящих работников и внешних совместителей перестали считать в рамках общего числа учителей, после этого число школьных педагогов в России оставалось стабильным, на уровне чуть выше 1,1 миллиона человек:

Благодаря путинскому всплеску рождаемости общее число детей в школах за тот же период заметно выросло:

В итоге, преподавательская нагрузка в 2009/2010 году формально резко подскочила с 10 до 12 детей на учителя, а за последующие 10 лет реально выросла с 12 до 15 детей, то есть на четверть. Если укрупнение школ можно только приветствовать, то увеличение нагрузки на педагогов — тревожный тренд:

По слухам, увеличение нагрузки было компенсировано ростом зарплат и снятием с учителей ряда неприятных административных обязанностей вроде «сбора денег на ремонт школы». Было бы интересно узнать мнение педагогов по этому вопросу.

2. Виктор Мараховский пишет про проблему вырождения:

https://t.me/vmarahovsky/1747

Мало что так заводит ув. современников, как наглядные примеры вырождения элит второго и более поколений. Новости, демонстрирующие явную несостоятельность этих людей, высекают пополам возмущение и злорадство, отчего неизменно расходятся широкими волнами.

– Первый подкаст принца Гарри, получившего 30 млн фунтов, стартовал в британском чарте на 17 месте – несколько ниже, чем запись песен китов (затем, впрочем, поскольку очевидная никчемность ведущего была подлечена вереницей знаменитых гостей – ему удалось добраться до седьмого места).

– Некто, известный только тем, что он сын юмориста М. Жванецкого, опубликовал дурную ультралиберальную брань на А.С. Пушкина, и вот уже третьи сутки его слава размножается репостами.

Пишут воспоминания о своём БДСМ-опыте писательские дочки в годах. Несут чушь потомственные кинорецензенты. Смотрят стеклянными глазами в камеру обдолбанные внуки олигархов, пойманные полицией. Спускает $ 21 000 на вебкам-девиц сын нового американского президента.

…По-моему, ув. друзья, тут не стоит ни злорадствовать, ни возмущаться. Вырождение элит – это заслуживающий скорее почтения механизм по непрерывному обновлению человеческих обществ.

Представим себе на секунду мир, в котором элиты НЕ вырождаются. Представим мир, в котором из детей популярных писателей научились потоково выращивать популярных писателей, а у генсеков, президентов и олигархов начало вырастать не непоймичто, а новые волевые бойцы за власть и денежные знаки.

Такой мир стал бы миром бесконечно замкнутых правящих каст – и столь же бесконечно проигрывающих им народов.

Куда страшнее вырождения элит – вырождение большинства, усвоение им уныния как стиля жизни, выученная беспомощность, которая, даже бунтуя, ищет не ответственности, а новой, лучшей таблетки от свободы без побочек.

3. Вдогонку к посту про скандинавов-извращенцев, которые устроили коронавирусный тотализатор:



https://korrespondent.net/world/4313489-v-danyy-snialy-detskyi-seryal-o-muzhchyne-s-samym-dlynnym-penysom

В Дании на национальном телеканале DR Ramasjang стартовал показ мультсериала для детей Джон Диллерманд, который повествует о мужчине с самым длинным в мире волшебным пенисом.

По сюжету главный герой успешно использует половой орган в самых разных ситуациях: в качестве поводка для собаки, чтобы достать упавшие в воду вещи, для помощи соседу и даже чтобы отогнать льва.

При этом иногда поведение пениса выходит из-под контроля и заставляет его хозяина испытывать стыд, как, например, в ситуации с украденным у ребенка мороженым.

Приключения Джона Диллерманда (диллерманд – жаргонное название полового органа) растянулись на 20 серий. Отмечается, что целевая аудитория мультфильма − дети 4-8 лет.

На странице DR Ramasjang в Facebook новый мультсериал вызвал жаркие споры. Некоторые комментаторы требуют удалить эпизоды за пропаганду, другие защищают проект, благодаря канал за юмор.

Глава телеканала Мортен Сков Хансен подчеркнул, что проект не о сексуальности и не имеет никакого отношения к движению #MeToo.

По его словам, цель сериала − рассказать детям, что совершенно нормально совершать ошибки, как это регулярно делает Джон Диллерманд, и что их можно исправить. Кроме того, его создатели решили сосредоточиться на той части тела, которая традиционно является предметом большого внимания.

Хансен также заявил, что критика мультсериала была ожидаемой, однако авторы проекта получили и много хороших отзывов от родителей.