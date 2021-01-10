Три сердечка в Инстаграме – Личное мнение

10.01.2021, 19:52, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Замужние мои куколки, ходите сюда — спрашивать буду.

Если бы под фоточкой вашего мужа в Инстаграме какая-то самочка поставила три красных сердечка, что бы вы почувствовали?



Фото: Соцсети

А если бы сердечек было не три, а, скажем, шесть и к ним прилагалась бы подпись: «Обожаю»?



А теперь представьте, что ваш благоверный раздухарился и оставил под пляжной фотографией самочки такой комментарий:

Огонь! Вот это ты красавица!!! Офигеть! Просто космос!



А вот такой комментарий вы бы проглотили?

Ты божественна. Просто космос. Тыыыыы.



Я к чему всё это спрашиваю?

Пожалуй, расскажу. Точнее покажу.



Фото: Соцсети

Да, тот самый Влад Топалов — муж Регины Тодоренко — любительницы рекламировать детские памперсы, приторные йогурты и соки из концентрата, которые, на мой взгляд, нельзя пить — оставляет именно такие комментарии в Инстаграме Сергея Лазарева.

Ну, и, в свою очередь, принимает от Сергея сердечки. Много сердечек. Красных.



Фото: Соцсети

Муж «счастливой жены и матери», однажды обратившейся к женщинам, столкнувшимся с домашним насилием, с вопросом: «А что ты делала, чтобы тебя не били?», активно комментирует Инстаграм мужчины.

С огоньком комментирует.. Не скупится на пылкие слова и жаркие комплименты.

Смотрю я на всё это и думаю: а что это у Топалова и Тодоренко за семья такая? Вот я лично ни разу не сталкивалась с подобными отношениями в семье. А вы сталкивались?

Что думаете? Верите в счастливую семью йогуртов Топалова и Тодоренко? Почему?