 

Три сердечка в Инстаграме – Личное мнение

10.01.2021, 19:52, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Замужние мои куколки, ходите сюда — спрашивать буду.

Если бы под фоточкой вашего мужа в Инстаграме какая-то самочка поставила три красных сердечка, что бы вы почувствовали?


Фото: Соцсети  

А если бы сердечек было не три, а, скажем, шесть и к ним прилагалась бы подпись: «Обожаю»?


А теперь представьте, что ваш благоверный раздухарился и оставил под пляжной фотографией самочки такой комментарий:

Огонь! Вот это ты красавица!!! Офигеть! Просто космос!

А вот такой комментарий вы бы проглотили?

Ты божественна. Просто космос. Тыыыыы.

Я к чему всё это спрашиваю?

Пожалуй, расскажу. Точнее покажу.


  Фото: Соцсети

Да, тот самый Влад Топалов — муж Регины Тодоренко — любительницы рекламировать детские памперсы, приторные йогурты и соки из концентрата, которые, на мой взгляд, нельзя пить — оставляет именно такие комментарии в Инстаграме Сергея Лазарева.

Ну, и, в свою очередь, принимает от Сергея сердечки. Много сердечек. Красных.  


Фото: Соцсети

Муж «счастливой жены и матери», однажды обратившейся к женщинам, столкнувшимся с домашним насилием, с вопросом: «А что ты делала, чтобы тебя не били?», активно комментирует Инстаграм мужчины.

С огоньком комментирует.. Не скупится на пылкие слова и жаркие комплименты.

  Смотрю я на всё это и думаю: а что это у Топалова и Тодоренко за семья такая? Вот я лично ни разу не сталкивалась с подобными отношениями в семье. А вы сталкивались?

Что думаете? Верите в счастливую семью йогуртов Топалова и Тодоренко? Почему?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Мнение: Улучшение жизни до и после революции, нужна ли была коллективизация и соевое молоко в СССР

29.10 / Бузова устроила для матери Манукяна вечеринку на корабле по случаю дня рождения

18.07 / Военные инструкторы из США «утонули» на украинских дорогах

29.06 / Ливия: Зачистка российских наемников стала необходимостью

09.01 / Вредит ли 5G здоровью?

18.12 / Ожирение и риск колоректального рака: у женщин не так, как у мужчин

17.10 / Nokia намерена развернуть сеть 4G на Луне

23.09 / Лукашенко решил судьбу своего оппонента на переговорах с Путиным

21.07 / Коронавирус в России: число зараженных превысило 783 тысячи

31.12 / Пластик пластику рознь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска