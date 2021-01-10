Экс-депутата Рады заподозрили в причастности ко взрыву на газопроводе

10.01.2021, 19:46, Новости дня

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Украинское предприятие «Лубныгаз» подозревает экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука в причастности к взрыву на магистральном газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород».

В пресс-службе компании отмечают, что самым первым о взрыве на газопроводе написал в Facebook Мосийчук. Он обвинил в произошедшем «Лубныгаз». Представители компании утверждают, что бывший депутат не первый год пытается захватить предприятие, передает РИА «Новости».

«Эти лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода «Укртрансгаз» или госслужба по ЧС вообще проинформировали о самом факте аварии, не говоря уже о ее возможных причинах. Как Мосийчук может утверждать о диверсии как причине аварии ранее госслужбы по ЧС, «Укртрансгаза»? Что это? Грязная клевета на оппонентов или, может, диверсию совершил он сам?», – утверждает компания.

В пресс-службе компании напомнили, Мосийчук был ранее судим за терроризм. В 2011 году сотрудники СБУ изъяли у него взрывное устройство. Мужчина вместе с сообщниками хотел взорвать памятник Ленину в городе Борисполь и устроить теракт в Киеве на День независимости. За эти преступления суд приговорил его к шести годам лишения свободы, второй раз Мосийчука судили за злостное хулиганство.

«Учитывая вышеуказанное, очевидно, что И. Мосийчук имеет мотив и соответствующий опыт для осуществления диверсии на газопроводе, чтобы обвинить «Лубныгаз» и в конце концов захватить предприятие. Он и его сообщники должны быть проверены соответствующими органами на возможную причастность к взрыву», – заявили в пресс-службе компании. Они попросили рассматривать это заявление как обращение в силовые ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород» без газа осталось население 17 населенных пунктов. Взрыв на газопроводе в Полтавской области прогремел в субботу вечером. По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация.

В марте Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, обвиняемого в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.