На выборах президента в Кыргызстане лидирует Жапаров

10.01.2021, 19:42, Новости дня

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10 января в Кыргызстане состоялись досрочные выборы президента и референдум по форме правления. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана.

Согласно предварительным итогам голосования на 21.00, основатель оппозиционной партии “Мекенчил” Садыр Жапаров получил 79,18% голосов. В президентских выборах участвуют 17 кандидатов. Они, по данным ЦИК Кыргызстана, набрали от 0% до 6,7% госов избирателей.

На референдуме по форме правления 81,29% жителей Кыргызстана высказались за президентскую форму правления, за парламентскую – 10,85%, против всех – 4,43%, отметили в сообщении.

Явка на досрочных выборах президента на 18.00 составила 33,13%, на референдуме по форме правления на такое же время – 33,08%, уточнили в ЦИК.

Жапаров в ноябре прошлого года сначала отозвал документы, а позже снова заявил о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызстана.

Президентским выборам в Кыргызстане предшествовала волна протестов в столице Бишкеке, вспыхнувшая после парламентских выборов 4 октября. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии “Биримдик” (получила 24,5% голосов), “Мекеним Кыргызстан” (23,88%), “Кыргызстан” (8,76%) и “Бутун Кыргызстан” (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели 7-процентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, во время столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. Парламентская оппозиция 7 октября инициировала процедуру импичмента президента.

Киргизские парламентарии на заседании парламента 14 октября большинством утвердили на должность премьер-министра Жапарова.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении премьер-министра и членов правительства, а 15 октября подал в отставку. Исполняющим обязанности президента Кыргызстана стал Жапаров.