Во Львовской области на горнолыжном курорте пострадали четыре туриста – ГСЧС

10.01.2021, 19:42, Новости дня

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Спасатели Славской поисково-спасательной группы помогли четырем травмированным туристам-лыжникам, один из которых – ребенок. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

“На горе Тростян оказана помощь двум травмированным туристам, на горе Высокий Верх оказана помощь двум туристам-лыжникам, из них одному ребенку”, – уточнили в ГСЧС.

Спасатели напомнили о необходимости придерживаться правил безопасного катания лыжных трассах и соблюдать безопасную скорость.

Вершины Высокий Верх и Тростян находятся в Сколевском районе Львовской области и относятся к горнолыжному курорту Славское.