Личное: “Сохранить связь с сыном”

10.01.2021, 19:40, Разное

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Здесь обвинения родителей нет, но во всем обвиняет бывшего супруга.

Из-за этого теряет и почти потеряла уже не только общую территорию (связь с общим ребенком), но и все остальное.

leifissa

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Я потеряла связь со своим сыном и не знаю, как все налаживать и как действовать дальше.

Мне 39, второй раз замужем, второй сын в новом браке.

С бывшим мужем развелась из-за его пристрастия к алкоголю и всех вытекающих от этого последствий (гулял, изменял) Вместе были около 20 лет. Надо было раньше уходить, но маленький ребенок и я была материально от него зависима. Работала на телевидении и зарплаты хватало только на новые туфли и поездки. Я обучилась новой профессии, начала зарабатывать и ощутила опору под ногами. Уходила с мыслью, что буду одна, буду расти профессионально, общаться с друзьями и растить сына. На момент развода ему было 10. Он, видя как отец себя ведет, ушел со мной без разговоров. Мы с ним были командой с самого раннего возраста.

(Автор не считает общего ребенка общим. Она считает его своим, очень радуется, что он был в оппозиции к отцу, был враждебно к отцу настроен. Сама автор и раньше бы ушла, да зарплаты хватало только на собственные удовольствия. Поэтому десять лет ребенка содержал только отец. Тем не менее автор не испытывает ни малейшей признательности, прав мужа на сына не признает совсем и только трясет анти-шкатулкой, какой он был плохой с ней, хотя ведь и сама была вряд ли с ним лучше)

Я любитель путешествовать – по области, стране, на моря и в горы. Сын с 2,5 лет ездил со мной, папы рядом никогда не было. Я его никогда не пресинговала, относилась к нему с раннего детства, как к взрослому, без назиданий и нравоучений.

(С раннего детства как к взрослому к ребенку относиться нельзя. Автор похваляется своим отношением, хотя халатные матери тоже относятся к детям “как к взрослым”, но ничего хорошего в этом нет)

После развода с бывшим прошло 2 месяца и я познакомилась со своим теперешним мужем. Он по соцсетям уже был мною заинтересован и после встречи очаровался окончательно. Я тоже влюбилась. Сейчас у меня счастливый брак и пятимесячный ребенок.

(Судя по тому, как автор презентует очарованность нового мужа, с ним все тоже сложно)

С моим мужем старший сын познакомился еще на этапе наших встречаний. Они поладили. У меня очень компанейский ребенок и большой любитель мужского общества. Он сам инициировал общение, игры. Я радовалась.

Когда бывший муж узнал, что мы начали жить вместе, поливал меня грязью, что я Б.. и и ребенка знакомлю со своими Е.. Сын после нашего развода не общался с ним около двух месяцев, один из которых мы провели заграницей. после возвращения на родину, соскучился по папе, все обиды забылись и как папа себя вел, он тоже забыл.

И его папа вдруг стал лучшим отцом на планете. Начал брать его с собой на работу, учил водить машину, стрелять, ездил с ним на рыбалку. Раньше его невозможно было допроситься провести время с сыном.

(Невозможно было допроситься, потому что все это было штурманство автора. А здесь у бывшего мужа появился свой мотив и свое собственное пространство для общения с сыном. Сыну повезло, что отец не поддался желанию “перечеркнуть развалившийся брак”, как делают некоторые мужчины, дистанцируясь от бывшей жены и детей. Скорее всего повлияло то, что автору стало не до старшего сына, у нее новый муж и новая беременность. А когда бывшие жены активно штурманят, отцам бывает сложно вписаться)

И я так понимаю, что в мою сторону шла постоянная критика и оскорбления. Когда я привозила ребенка, он просил меня не подъезжать к подъезду, а ждать за углом. Если папа был дома, то сын не хотел целоваться при встрече, чтоб папа не видел. Дома начал прятаться под одеяло от моего мужа, когда тот проходил мимо. И все чаще просился оставаться с папой. Все это время бывший писал мне полотна смс то с оскорблениями, то с признаниями, слал мне фото своих женщин в эротических позах, обнаженных, на моей бывшей кухне. Прекратил только после того, как я рассказала ему о замужестве и беременности.

(Здесь все в кучу, не связанные никак вещи. Автор описывает так, будто бывший муж стал хорошим отцом, чтобы насолить ей, в пику ей. Она фантазирует, что он от ревности изводился и возможно изводится, не уважает не только бывшего мужа, но и сына, думая, что тот лишь инструмент для мести. Автор, без уважения к ним обоим вы потеряете все. Причем и нового мужа с новым сыном тоже. Потому что неспособность к уважению на всех сказывается. А в реальности что происходило у отца с сыном, у сына с отчимом и матерью и у автора с бывшим, кто опишет?)

Старший сын начал просить меня не забирать его от папы, что там его комната, его вещи, собака. Я видела, что ему дискомфортно, он грустит, писал папе по вечерам смс: хочу к тебе, а она меня не пускает. Я пошла к психологу. Про состояние ребенка она сказала, что все в норме, он одинаково спокойно ходит и к маме, и к папе, но отец его идол, и все, кто его критикуют, автоматически становятся врагами. Я, кстати, никогда не делала этого. Про наш развод говорила, ты сам все видел. Психолог же посоветовала мне не насиловать и отпустить, сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед.

(Довольно справедливо, что сын остается там, где уже привык жить, с родным отцом, который его любит и может его воспитывать, ведь у автора – новый брак и новый ребенок. Но автор считает, что ее ограбили. Видите, насколько женщины не признают права отцов? Совсем другое дело – обязанности отцов, это они всегда помнят)

Прошло более полугода. и за это время сын отдалился от меня. Я приезжаю к нему в школу, он убегает от меня через черный ход, звоню, не берет трубку, пишу смс, не отвечает, договаривается встретится и отменяет. Так же он поступает со всеми моими родными: с бабушкой, дедушкой, дядей. К своему маленькому брату относится брезгливо, сказал это не родной, сводный. Наш редкий совместный досуг организовываю так, чтоб ему было интересно, ходим в кино, развлекательный центр, покупаю ему, что хочет. Рядом со мной у него случаются проблески и я вижу, что он снова мой любящий сын. Я бесконечно говорю ему о своей любви, пытаюсь поговорить, но, думаю, он сам не может себе объяснить свои чувства, поэтому и мне не может ничего сказать.

(Автор, у вас есть только один путь. Вы должны наладить отношения с мужем. Можно было бы обойтись без этого, если бы вы могли дать старшему сыну что-то очень интересное и полезное с его точки зрения, но вы не можете дать ничего, кроме слов о своей “бесконечной любви”, а это ему безразлично. Ваши поцелуи и болтовня о любви его смущают, он – парень, ваши попытки навязать ему младшего брата раздражают. Вы не видите и не понимаете, как интегрироваться в жизнь подростка, а скоро станет еще сложней, начнется старший пубертат. Признайте это и обратитесь за советом к мужу. Не обвиняйте, просите помощи. Сыну скажите, что очень сожалеете о ситуации с отцом, что уважаете его отца и раньше были не правы. Это ваш единственный способ не потерять сына. Ждать, что он вырастет и переоценит отношение к вам – рискованно. То же самое касается мужчин, чьи дети живут с бывшими женами. Налаживайте отношения, отзывайтесь о бывших женах очень уважительно, иначе дети не будут нормально общаться с вами, будут вынуждены выбирать и защищать мать)

Я говорила с бывшим, с его отцом, просила не настраивать ребенка, они оба утверждали, что не делают этого. Но думаю, что сделанного и сказанного когда-то хватило, чтобы сформировать мнение о маме.

(Она не говорила, а предъявляла претензии. А надо попросить, без обвинений. Но попросить, а не “попросить” с наездом и давлением. Попросить помочь наладить отношения. А для этого надо признать, что сами вы наладить отношения не можете, у вас нет ничего, что могло бы сравниться с тем, что ему дает отец. Друзья, понятно, что это могло бы быть?)

Я не знаю, что еще в моих силах. Как мне действовать, чтобы сохранить связь с сыном.

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