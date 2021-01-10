Тайный космический флот США под плотной завесой секретности

10.01.2021, 19:26, Разное

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О проекте SERPO средства массовой информации трубили еще в 2005 году. Постепенно тема приелась, и волна публикаций пошла на спад. Вновь о секретном космическом флоте американцев заговорили сравнительно недавно.

Если верить якобы произошедшей утечке совершенно секретной информации, то, согласно вступившей в силу еще в 1965 году совместной программе правительства США и гуманоидов, которые обитают на планете, называемой ими Серпо и расположенной в звездной системе Zeta Reticuli, американцы на основе инопланетных технологий создали секретный космический флот. Он состоит из 8 кораблей-маток и 43 космолетов оборонного значения. Технологии они получили в обмен на предоставление инопланетянам территории для создания подземных баз и разрешение на проведение медицинских экспериментов над ограниченным определенными рамками количеством жителей страны.

В вышеизложенное можно верить, а можно не верить. Задуматься заставляет тот факт, что с 21 июля 2011 года американские шаттлы прекратили полеты. Можете себе представить, что такая страна, как Соединенные Штаты осталась без космических аппаратов и полностью зависит от России, при отправке на МКС своего экипажа? Такая страна, как Америка, могла бы с этим смириться, но только если у нее действительно есть секретный космический флот. И это похоже на правду.

Если верить доктору Ричарду Бойлану, то тайный космический флот создавался еще с конца 1980 года. Проект носит кодовое название «Солнечный смотритель» и к настоящему времени насчитывает 8 кораблей-маток и 43 небольших летательных аппарата-разведчика. Контроль над проектом осуществляется ВМС США и Командованием космическими операциями (US Naval Network and Space Operations Command – NNSOC). Штаб-квартира NNSOC расположена в Дальгрен (США, штат Вирджиния). В работе объекта NNSOC задействовано около 300 человек. Обучение офицеров флота происходило в 6206-Р Космической команде специального назначения.

По словам того же доктора Ричарда Бойлана, «Звездными нациями» на США возложена миссия обеспечения космической безопасности Земли. Якобы, «Звездные нации» предупредили, что космическое пространство может использоваться только в мирных целях. Поэтому на флот возложены две основные задачи.

Задача первая – предотвращение использования космического пространства странами-изгоями и группами террористов для атаки других стран.

Задача вторая – предотвращать агрессивные действия группы, известной как «Cabal». В частности, следить за тем, чтобы члены группы не использовали орбитальные системы оружия для нападения на любую другую группу, с целью подчинения ее себе.

Проще говоря, космическому флоту отводится роль «космического полицейского» в рамках Солнечной системы. А, поскольку миссия заключается в защите всей Земли, а не конкретно США, то флот сотрудничает с тайными властями ООН. Все члены проекта «Солнечный смотритель» принесли присягу Всемирному правительству, больше известному, как Бильдербергеры. Именно с его одобрения пришельцам предоставлена территория на Земле, на которой в настоящее время размещены 63 подземные и подводные базы. Им налажен контакт с четырьмя инопланетными цивилизациями, из которых три, по отношению к населению планеты, настроены доброжелательно, а одна откровенно враждебно.

Основной костяк флота составляют американские экипажи, но, наряду с ними в его состав входят экипажи Великобритании, Канады, России, Италии, Австрии и Австралии. Члены проекта «Солнечный смотритель» не имеют права вмешиваться в конфликты между странами, происходящие на Земле и в атмосфере планеты. Учитывая роль тайного космического флота, он не является программой Соединенных Штатов, а является программой всех стран планеты и должен действовать в их интересах.

Существование «внеземных офицеров» и самой программы «Солнечный смотритель» подтверждается заявлениями британца Гэри Маккиннона, взломавшего компьютеры Космического командования США. Те, кто интересовался этим, могут помнить, что Маккиннону предъявили обвинение в совершении «самого крупного взлома военных компьютеров всех времен». Уличенного во взломе хакера, после экстрадиции из Великобритании, ждал тюремный срок не менее 70 лет. Но, поняв, что при открытом судебном разбирательстве, Гэри Макккиннан может обнародовать совершенно секретные сведения, а его адвокат имеет возможность вызывать в суд правительственных чиновников для дачи показаний под присягой, американцы не стали активно настаивать на выдаче Маккиннана. И это тоже говорит о многом.

Если поверить просочившейся в СМИ информации, корабли флота уже давно бороздят просторы Солнечной системы и успели посетить все планеты, за исключением Меркурия. Но узнать, насколько правдива эта информация, невозможно. Уж слишком большой тайной является существование проекта «Солнечный смотритель». Не факт, что о нем смогут узнать наши дети и внуки. Истина закрыта плотной завесой секретности.