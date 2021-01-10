Мнение: Трудно быть наци

10.01.2021, 19:14, Разное

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Следя за бурной дискуссией “совершенно равнодушных к теме антисемитизма” своих читателей в одном из предыдущих постов, я вдруг задумался над тяжкой долей русского нациста. Какого ведь это – быть нацистом у народа с такой, мягко говоря, неоднозначной историей?! Для лучшего погружения я даже представил сам себя обычным русским наци и попытался решить нелегкую задачу, над которой, как мотыльки над пламенем горелки, вот уже который час вьются комментаторы.

Итак, дано: в ВЧК (безусловно, очень кровавой организации, с этим даже самый упертый русский наци согласен), было, оказывается, всего лишь 9% евреев и аж 77% русских. Вопрос: как повернуть эти цифры так, чтобы не было мучительно стыдно за родное национальное большинство?

Реальная история ни себя, ни слушателей не щадит: куча документов по “красному террору” с самыми жуткими подробностями – как людей по три дня мучили, отрезая у них живьем “разные части тела”, как кололи штыками и рубили топорами “заложников” из числа “буржуев-аристократов”, выпускали кровь, хоронили заживо, разбивали головы матерей и детей молотками… И все это – сотнями, тысячами, конвейерным методом.

Я вижу по оживленным дискуссиям в ФБ и ЖЖ: сначала русскому наци кажется, что вопрос решается элементарно: надо, дескать, всего лишь заявить, что “данные неполные”, а “на самом деле” проклятые евреи (ну еще латыши и, наверно, в свете последних веяний, еще и украинцы) все сплошь состояли в руководстве ЧК – и, значит, они во всем и виноваты! Тут бы, казалось бы, счастливо улыбнуться и разойтись по домам – “честь РУССКИХ в очередной раз спасена!” – но стоит чуть-чуть додумать мысль…

И получается, что негодяи-инородцы, выходит, всего лишь отдавали приказы, а непосредственно всю жуткую, поистине дьявольскую “работу” – колоть и рубить беззащитную плоть, издеваться над безоружными, над женщинами и детьми, убивать невинных – все это проделывало на 100% “русское” низовое звено! Это что ж – “комиссары” чистенькие, а вся кровь и садизм – дело рук титульной нации?!

Нет! Русский наци не должен на такое соглашаться. Наверно, нужно отстаивать противоположный расклад: дескать, в руководстве ЧК были богобоязненные и добрые русские люди, они всего лишь хотели перевоспитать и наставить на путь истинный заблудших буржуазных овец – но вот злокозненные исполнители все, как водится, исказили и вместо воспитания развели черт знает что.

Так явно лучше, но тогда цифры “не бьются”: в руководстве ведь никак не может быть более трех четвертей всей организации!

Что же делать? Как обелить сей кровавый кусок истории? В итоге, похоже, наци ничего не остается, как идти след в след за большевистской пропагандой, сталкивавшейся с той же самой проблемой: ее ответ мы все знаем по школе, он и сейчас воспроизводится в наших школах и сводится к тому, что “в убийствах и пытках, дорогие дети, нет ничего такого страшного; главное, дети, понимать, что убивать необходимо, дабы нынешнее поколение (то есть мы с вами) могло жить при коммунизме наслаждаться духовными скрепами и импортзамещением”.

Фромм, гадюка, опять прав: как ни крути, а нацисту волей-неволей надо идти по тому же пути, что и коммунисту – некрофилии и вытравления в себе всякой эмпатии.