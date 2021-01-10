 

Вдова Дмитрия Хворостовского трогательно поздравила мать покойного музыканта с днем рождения

10.01.2021, 19:12, Разное
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Флоранс Илли, вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского, трогательно поздравила с днем рождения его мать Людмилу Петровну, опубликовав соответствующий пост в микроблоге Instagram. Она призналась, что очень любит свою свекровь, и показала ее совместное фото с сыном.
Оперный певец умер осенью 2017 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. На тот момент ему было всего 55 лет. Для его вдовы Флоранс Илли уход из жизни любимого человека стал настоящей трагедией. Она часто вспоминает о супруге и делится с поклонниками в социальных сетях совместными снимками. По словам вдовы, она всегда будет любить и помнить известного баритона. Вместе пара прожила 18 лет, а познакомились они во время репетиции постановки «Дон Жуан». В 2003 году Флоранс Илли подарила супругу сына Максима, а через четыре года родилась дочь Нина. Дмитрий Хворостовский обожал проводить время с семьей, так как часто отсутствовал из-за плотного гастрольного графика. Жену он ласково называл «Флоша» и говорил, что она позволяет ему «быть самим собой».

На данный момент вдова оперного певца живет с детьми в Лондоне. Родители покойного артиста не захотели покидать Россию. По словам Флоранс Илли, она тесно с ними общается и всегда на связи.



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