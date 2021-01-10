 

Поклонники раскритиковали Решетову за фото в хиджабе и сравнили с Жади из «Клона»

10.01.2021, 19:12, Разное
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Анастасия Решетова, которая сейчас отдыхает в Дубае, устроила себе необычную фотосессию. Экс-возлюбленную Тимати запечатлели в образе местной жительницы в хиджабе, но многие раскритиковали ее поступок.
На снимках модель позировала в одежде, которая закрывала все участки ее тела, кроме лица и рук. Образ Анастасия Решетова дополнила выразительным макияжем и массивными позолоченными браслетами. В комментариях бывшую возлюбленную рэпера сравнили с Жади из популярного сериала «Клон». Эту роль сыграла актриса Джованна Антонелли, и многим фолловерам модели показалось, что она очень на нее похожа внешне. Также подписчики пошутили, что Анастасия Решетова «собралась замуж за шейха». Некоторые пользователи всерьез поинтересовались, не изменила ли она веру, приняв ислам.

Анастасию Решетову и Тимати подозревают в том, что они вновь вместе. Недавно модель похвасталась огромным букетом цветов, который она получила во время отдыха в Дубае. По словам знаменитости, сюрприз ей прислал бывший возлюбленный Тимур Юнусов, который является отцом ее годовалого сына.



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