«Вспомнили молодость»: Анжелика Варум впервые за долгое время встала на коньки

10.01.2021, 19:12, Разное

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Анжелика Варум приняла решение в новогодние праздники отдыхать не на жарком континенте, а наслаждаться снежной зимой в России. Исполнительница пожелала стать на коньки в первый раз за 40 лет.

На своей странице в Instagram Анжелика Варум поделилась роликом, где она катается на коньках. Вокалистка сообщила, что на выходных, радуясь снегу и морозу, вместе с друзьями решила припомнить свои навыки катания на льду. Вспомнив молодость, все отправились на каток. Знаменитость очень волновалась, сможет ли она стоять на льду после такого продолжительного перерыва. Для прогулки артистка выбрала обтягивающий комбинезон. Она была без макияжа. Также вокалистка призналась, что после такого активного отдыха бургеры поглощались за обе щеки, а от катания все ощутили «щенячий восторг».

Анжелика Варум пообещала себе – она вышла на каток в последний раз, но всё же думает, что не сможет сдержаться. Подписчики заметили: хоть певица и не каталась долгие годы, но держалась на льду очень смело. Они похвалили знаменитость и посоветовали принять участие в «Ледниковом периоде» у Ильи Авербуха.