Мнение: Дожили, @ля! Радио “Эхо Москвы” против цензуры!

10.01.2021, 19:08, Разное

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Вот это наших либерастиков-то пробрало! Они, кроме совсех уехавших в демократию головушкой, как товарищ Милов – против цензуры! Михаил Ходорковский, Алексей Навальный, Леонид Гозман – они кричат криком, чтобы Трампа разбанили. Могли ли мы надеяться еще вчера на такое? Эти товарищи, кто банит своих соцсетях всех инакомыслящих, как уважаемый Майкл Макфол, который рассказывает окружающим, что Майдан на Украине хорошо, а Майдан в США – это ужас-ужас – сегодня нам лечат за свободу слова! Но, конечно, есть нюансы.

И самый главный из них – класть они хотели на демократию. Просто все эти дяди и тети понимают, как Гозман, спинным мозгом – что это колокол не по Трампу или по американской исключительности, это им приговор. А кушать хочеться, не говоря – чтобы еще пожить.

Зацените, что пишет берлинский пациент!

Этим прецедентом будут активно пользоваться враги свободы по всему миру. И в России тоже. Каждый раз, когда надо что-то заблокировать, они будут говорить: это мировая практика, заблокировали же Трампа в твиттере.

Конечно, дорогой, ты почти прав. Только в России вас банить вряд ли будут, но когда это будешь делать ты – мы вспомним про твои слова. И когда ты будешь нам говорить, что в России нет демократии – мы вспомним про твои слова. И делать мы это будем теперь часто-часто. Потому что когда вы творили беспредел, местные придурки, мы уже даже внимания не обращали – но тут у нас подрывает свои же правила окончательно Планетарная Совесть. А это клево. Как и слова товарища Гозмана, который уже который день обличает хозяев, к кому ходил в посольство!

Разговаривать с согражданами надо, даже когда их взгляды, образование или воспитание вам не нравятся, надо попытаться увидеть мир их глазами. Это верно и для Америки и для нас. И вот в этом — крайняя необходимость!

Ага, это Гозман! Я бы подумал, что он тупо перепил, но дедушка старый и остро чувствует – что теперь можно будеть получить далеко не по паспорту. Они до талого защищали весь произвол, что происходил все эти годы, но теперь им стало ясно – что бежать некуда. Для хозяев, которые поехали совсем кукушкой – они лишние. Денег нет, тот уровень упоротости, который сейчас творится в последней сверхдержаве даже Люпка Соболь не тянет, хотя старается. И что делать? В политработники идти что ли, каяться?

Новый чудный мир, за который так боролись наши грантососики случился. У человека может быть красная кнопка от ядерных ракет и не быть сраного аккакунта в Твиттере. Потому что хрен знает кто так порешал. И, как они любят говорить, САМЫЙ МОГУЩЕСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ, кто сидит в Белом доме – не может написать пару твитов, потому что его… забанили!

2021 начался просто чудно. Переживаю, чтобы к его концу Гозман мне не стал конкуренцию составлять. Но и не удивлюсь, если еще скажут, что я недостаточно все эти годы был прокремлевским блогером.