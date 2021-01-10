Мнение: Почему Путин не вакцинируется?
10.01.2021, 19:06,
Разное
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Две сегодняшние новости про коронавирус и вакцину.
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп, получили первые дозы вакцины против коронавируса. Инъекции королевской чете сделал их личный врач в Виндзорском замке.
Сегодня же Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента заявил, что Владимир Путин пока не прививался от COVID-19.
И это при том, что в Москве еще 5 декабря началась массовая вакцинация препаратом «Спутник V». Первыми вакцину получили учителя, врачи и медсестры. Следом на ними в прививочные пункты пригласили работников промышленности, транспорта и СМИ. 4 января прививки начали делать бюджетникам и работникам банков.
Но Путин до сих пор не вакционировался. Это потому что Путин не учитель, не врач, не работник промышленности, транспорта или СМИ, и тем более не банкир? Или потому, что не доверяет российской вакцине?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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