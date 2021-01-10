Мнение: Сталинская шаверма, посадочные анекдоты и распродажа имущества Илона Маска

10.01.2021, 19:00, Разное

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1. Читатели написали мне, что я «посрамлён»: мол, коммунисты таки открыли закусочную, а коварный капиталистический режим её закрыл. Речь идёт вот об этой печальной истории, произошедшей на днях в Москве — некие эпатажные чудаки решили спровоцировать сразу всех, назвав свою шавермячную в честь главного героя политических споров:

https://info24.ru/news/policiya-prishla-s-proverkoj-v-moskovskoe-kafe-stalin-doner.html

Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в московское заведение Stalin Doner. Точка по продаже шаурмы, названная в честь Иосифа Сталина, открылась несколько дней назад.

Заведение у станции метро “Войковская” предлагало посетителям “сталинскую” шаурму “с двойным мясом” и шаурму “От Берии с соусом ткемали”.

Логотип точки представлял собой портрет Иосифа Сталина, лозунгом заведения стала его известная цитата “Жить стало лучше, жить стало веселее!” и фраза “Иосиф Виссарионович приглашает отведать”. Сотрудники, готовящие шаурму, были одеты в форму сотрудников НКВД.

Пользователи соцсетей раскритиковали владельцев заведения за провокационный маркетинговый ход. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев отметил, что называть в честь Сталина точку с шаурмой “по крайней мере неделикатно”.

“Многие люди могут обидеться на появление такого заведения. Зачем обижать детей и внуков репрессированных? Это просто глупо”, — сказал он проекту “Подъем”.

Днем в пятницу, 8 января, в заведение пришли сотрудники правоохранительных органов. Мужчина, который продавал шаурму, после приезда полиции переоделся, сменив форму сотрудника НКВД на обычную одежду.

“В заведении сразу же выключили свет и стали убирать все соусы и ингредиенты для приготовления”, — сообщило издание «360».

Издание “Грани.Ру” 8 января опубликовало интервью с владельцем точки, который лично продавал шаурму. Как объяснил хозяин шаурмячной Станислав Вольтман, до ребрендинга заведение работало не слишком успешно и мало чем отличалось от других точек по продаже шаурмы, а после ребрендинга выручка выросла сразу вдвое.

Не знаю, является ли господин/товарищ Вольтман коммунистом. Но в отличие от большинства современных коммунистов (которые выступают за сохранение десятков тысяч однообразных названий в честь Ленина, Кирова, Калинина…), хозяин московской шавермы, кажется, понял всю важность наличия уникального бренда. Смени название на редкое и вызывающее интерес, придумай особые заголовки для меню, одень сотрудника в необычный костюм – и вуаля, к тебе уже валят посетители.

Впрочем, я сильно сомневаюсь, что в открывшейся шаверме есть хоть что-то коммунистическое, кроме названия. Наши левые пропагандисты, которые клеймят в своих видеоблогах капитализм, почти поголовно занимаются мелким гешефтом: торгуют, рекламируют, собирают посреднический процент и выполняют грязные заказы корпораций. Излишне пояснять, что всё это делается не в формате коммун или артелей, а в формате коммерческих организаций из девяностых: всем владеет собственник-коммунист, на него работают наёмные работники, которым он старается недоплачивать.

Судя по многочисленным скандалам, которые шлейфом тянутся за сколько-нибудь публичными коммунистами, они пытаются вести бизнес по заветам из книжки фантазёра Носова: кидают сотрудников и клиентов, ни в грош не ставят аудиторию и не гнушаются прямым обманом. Там, где нормальный капиталистический буржуа предпочтёт сохранить купеческую честь, современный коммунист-бизнесмен без колебаний выберет дополнительный заработок.

2. Меня часто спрашивают: зачем помнить историю, почему нельзя просто вырвать из учебника неприятные страницы? Вот хорошая иллюстрация важности крепкой памяти.

В последние 10 лет левые блогеры провели большую работу, рассказывая пастве, что в СССР не было никаких значимых репрессий, что за анекдоты никого в лагеря не сажали, а сажали только за бандитизм и сотрудничество с Гитлером. Благодаря работе красных агитаторов в комментариях образовалась такая ветка:

https://olegmakarenko.ru/2042273.html?thread=784768673#t784768673

— А можно ссылку на приговор на 10 лет за анекдот?

— Может, тебе ещё и ссылку на приговор за “три колоска”? Коммунист, штоле?

— Ах, ё-моё. Невнимательно прочитал. Мне показалось, что это пример из реальной жизни. Про колоски не заметил. Расслабился, забыл, что за блог читаю.

Если бы мы не помнили историю, на этом обмене шутками всё бы и закончилось. Однако читатели, к счастью, историю помнят, и потому скептикам немедленно накидали ссылок и сканов с примерами реальных приговоров. Вот, к примеру, анекдоты, которые потянули на 10 лет лагерей:

Одна старушка увидела впервые в жизни верблюда и заплакала. Когда её спросили, чего она плачет, она ответила — посмотрите, до чего довела советская власть лошадь.

На Ялтинской конференции был дан обед русскими. После обеда иностранцы, англичане и американцы, поблагодарили за чай. На вопрос, почему только за чай, иностранцы ответили: потому что все остальные продукты наши.

Одновременно умерли два инженера, один русский и другой американский. Сделали вскрытие трупов, и в голове американского инженера нашли планы, а в желудке свиную тушёнку, а у русского наоборот — в голове свиную тушёнку, а в желудке планы.

3. Похоже, мистер Маск решил обналичить выигрыш. Перевести деньги в надёжные активы, пока акции Теслы не прошепелявили инвесторам знаменитую фразу старой лошади:



https://lenta.ru/news/2021/01/09/mars/

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, ставший самым богатым человеком в мире, решил распродать все имущество ради заселения Марса. Об этом сообщает издание Business Insider.

Предприниматель объяснил, что строительство города на другой планете потребует значительных вложений. Это одна из причин, вынуждающих его распродавать имущество. Другой причиной является желание продемонстрировать, насколько решительно он настроен, когда речь идет о Марсе.