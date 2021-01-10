Помогаю Боне: заслужила! – Личное мнение

10.01.2021, 18:58, Разное

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Попались на глаза свежие фоточки Вики Бони, и что-то так захотелось мне ей помочь.



Фото: Соцсети

От всей души ей сочувствую, а потому желаю захомутать чудака Марата. Ну, тот, который Сафин.

Знаете, что? А давайте все вместе, вот прямо сейчас ей этого пожелаем. Вдруг коллективный посыл сработает, и Вика, наконец-то, сможет на старости лет расслабиться и пожить в удовольствие?

Не будьте злыми. Лучше постарайтесь проникнуться её историей.

Бабе — пятый десяток, а она всё на ковриках дряблым телом трясёт, пытаясь сложить сутулый хребет в позу кошки. Лицо — уставшее от борьбы. Видно, что пожившая, много чего повидавшая.

Другая бы отчаялась и лапки давно сложила, но только не Вика с её краснокаменской закалкой!

Наша Бонька то к Неймару на день рожденья через чёрный вход прорвётся, стоит там одна, никем не узнанная, никому не нужная. Трясётся, что вот-вот возьмут за шкирку и выгонят с чужого праздника жизни. Трясётся, но, в отличие от вас, слабачек, не уходит: надо же наделать фоточек для Инстаграма.

То прокрадётся в номер, в котором не проживает, чтобы снять сториз для Инсты, а дочка возьми и предательски заори: «Мама, мы тут, вообще-то, не живём!» Другая бы, на её месте, уползла, поджав хвост, но Вика снимает! Несмотря ни на что снимает иллюзию успеха.

А эти её бьюти-курсы: лицо висит усталой тряпкой, но Вика не сдаётся: старается! И пусть злая толпа ржёт над её потугами, Боне — всё трын-трава: она наложит фильтров в инсте (да, побольше!) и продолжает переть на абордаж. На абордаж корабля красивой жизни.

И вот, наконец-то, и на её улице перевернулся КАМАЗ с Маратом Сафиным.

Да, этот Сафин несёт пургу, выглядит, как бухарик, но холост и, возможно, ещё не все деньги в Перу отвёз. Смотрю я на него, смотрю на Вику и думаю: «Вселенная, да сжалься ты уже над бабой! Подкинь ей хоть этого Марата, ужиться с которым никакая другая баба всё равно не сможет».

А Вика сможет!

Она всё сможет. Она — из Краснокаменска, и Дом 2 прошла. Боня, в конце концов, под катком моего слова уже столько лет лежит. Всякий раз отряхивается и упорно твердит: «Какая такая Лена Миро? Не знаю такую».

В общем, дай ты ей, Вселенная, в этом году счастья, пусть и в виде Марата «33 несчастья» Сафина.

Смотрите, как Вика его метит, как столбит за собой, как старается.



Фото: Соцсети

Вот пусть он ей и достанется.

А вы что пожелаете Вике?