Эрдоган отказался от WhatsApp

10.01.2021, 18:52, Новости дня

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отказался от использования WhatsApp из-за политики конфиденциальности мессенджера, сообщила его пресс-служба.

По информации Bloomberg, теперь администрация Эрдогана переведет все созданные в WhatsApp группы в приложение BiP, которое принадлежит Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, передает РИА «Новости».

Пресс-служба президента Турции призвала журналистов последовать этому примеру. Подобное решение Эрдоган принял в связи с изменением политики конфиденциальности мессенджера.

Напомним, пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook, которая владеет контрольным пакетом акций оператора мессенджера.

Ранее портал WABetainfo сообщил, что в WhatsApp появились «страшные» сообщения, которые полностью выводят мессенджер из строя. Утверждается, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.