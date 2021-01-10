 

На водоводе Горловка – Торецк обнаружили четыре места порывов из-за которых отсутствует водоснабжение

10.01.2021, 18:48, Новости дня
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Специалисты коммунального предприятия “Компания “Вода Донбасса” обнаружили четыре места порывов водопровода Горловка – Торецк, которые влияют на отсутствие водоснабжения в Торецке Донецкой области и еще четырех населенных пунктов. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

“В 14.00 10 января завершено обследование участка водопровода Горловка – Торецк за пределами поселка городского типа  Южное, выявлено четыре места порывов. Сотрудниками КП “Компания “Вода Донбасса” частично проведены земельные работы”, – говорится в сообщении.

В облгосадминистрации отметили, что пиротехнический расчет Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям во время сопровождения сотрудников коммунального предприятия обнаружил и изъял гранату ПГ-22.

К обследованию привлекали 24 человека и шесть единиц техники, из них от ГСЧС пять человек и две единицы техники.

На 11 января запланировано проведение ремонтных работ водопровода в окрестностях поселка городского типа Южное при условии соблюдении режима прекращения огня, отметили в ОГА.

В пресс-службе Объединенных сил сообщили, что 10 января, военные одного из подразделений подвезли населению запас питьевой воды.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1038807993278483

Прорыв на водоводе (диаметром 900 мм) произошел 4 января. Для обеспечения работы котельных создан запас воды.

По состоянию на утро 6 января около 38 тыс. жителей Донецкой области оставались без водоснабжения из-за прорыва водовода Горловка – Торецк. Воды не было в городах Торецк и Зализное, а также поселках городского типа Северное, Южное и Щербиновка. 

9 января сообщалось, что было найдено одно место прорыва водопровода.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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