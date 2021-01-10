“Теперь мы с Трампом в чем-то похожи”. Кадыров прокомментировал блокировку президента США в соцсетях

10.01.2021, 18:48, Новости дня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что если бы президент США Дональд Трамп относился с уважением к демократии и правам человека, его бы на заблокировали в социальных сетях. Об этом Кадыров написал 8 января в Telegram.

“Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы”, – написал глава Чечни.

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский после публикации Кадырова написал 10 января в Facebook: “Кто знает: запрещают ли теперь каноны ислама изображения [основателя Facebook] Марка Цукерберга?”. Ходорковский также выставил ссылку на пост главы Чечни.

https://www.facebook.com/mikhailkhodorkovsky/posts/3528447737203383

Кадырова США внесли в “список Магнитского” в 2017 году. В американском минфине заявляли, что он несет ответственность за убийства без суда, пытки и другие грубые нарушения прав человека в регионе.

Аккаунты Instagram, в которых регулярно появлялась информация о Кадырове, были заблокированы в мае 2020 года из-за санкций США. В Чечне утверждали, что ни одна страница не принадлежала лично Кадырову.

Twitter объявил о блокировке аккаунта Трампа (@realDonaldTrump) 8 января. В заявлении компании говорилось, что его последние твиты могут быть восприняты как подстрекательство к насилию. Как минимум до истечения срока полномочий Трампа его аккаунты также заблокированы в социальных сетях Facebook и Instagram.

6 января аккаунт президента был временно заблокирован после того, как сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США в Вашингтоне, где в это время проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, – конгрессмены должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на ноябрьских выборах главы государства.

На митинге перед заседанием Трамп в очередной раз заявил, что не признает итоги выборов, и призвал участников митинга идти к Капитолию. Шествие закончилось беспорядками и столкновениями с полицией. В результате погибли пять человек, в том числе один офицер полиции.

После того как здание зачистили правоохранители, Конгресс все же объявил Байдена победителем выборов. Он должен быть приведен к присяге 20 января.

Конгрессмены от Демократической партии считают, что беспорядки в Вашингтоне спровоцировал Трамп. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы постараются отстранить Трампа от должности в порядке импичмента (это сделает невозможным его участие в последующих выборах) или на основании 25-й поправки к конституции (она позволяет отстранить президента ввиду его недееспособности).