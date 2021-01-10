 

Верещук: Нужно сделать анализ стратегий Украины в военной сфере и выработать одну политическую линию

10.01.2021, 18:48, Новости дня
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Украина за более, чем шесть лет войны, не смогла построить на подконтрольной территории свой патронный завод, рассказала в эфире канала Znaj24 нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук.

“Но тут вопрос не в заводе, а в стратегии: есть ли сила, и возможность и способность Министерства обороны – ведомства, которое должно разрабатывать политику и стратегию? Потому что это должна быть стратегия. Вот у нас, допустим, есть стратегия Военно-морских сил до 2035 года, но она почему-то не исполняется, а только атакуется справа и слева – экспертами, псевдоэкспертами. А фланги с моря открыты. И что делать дальше? Есть ли стратегия, например,  противовоздушной обороны? Да, есть, но она не выполняется. И вот тут нужно сделать анализ этих стратегий и выработать одну политическую линию: на что мы делаем акцент, где мы делаем наши первые шаги, а что мы откладываем на долгую перспективу, например, строительство своих корветов – все, что дорогостоящее. И это вопрос стратегий: есть ли они, достаточно ли их и  состоятельны ли они”, – отметила политик.

ЗАО “Луганский патронный завод” – единственный в Украине производитель патронов, с 2014 года он находится под контролем “ЛНР”.

В 2015 году СМИ сообщали о намерениях НАТО построить в Украине патронный завод. 

Летом 2016-го генеральный директор госконцерна “Укроборонпром” Роман Романов заявил, что проектная документация и смета для строительства современного завода по производству боеприпасов давно готовы и направлены в Кабмин.

3 января 2017 года в “Укроборонпроме” заявляли, что будут готовы запустить завод по производству патронов, в том числе “натовского” калибра, через 18 месяцев.

В мае 2017 года о необходимости строительства завода по производству боеприпасов говорил на тот момент министр обороны Украины Степан Полторак. “Вооружения и техники у нас на сегодня достаточно. На перспективу – нам необходимо строить свой завод для создания запасов”, – заявил он.

Завода по производству боеприпасов в Украине нет из-за коррупции, потому что на каждом купленном патроне кто-то зарабатывает, заявил в декабре 2020 года тогдашний заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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