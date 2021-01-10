Мнение: Письмо: “Знал, что делать”

10.01.2021, 18:46, Разное

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Хотела вам дать самостоятельно это письмо разобрать.

Но не решилась.

Потому что автор – не рапан, а рыба, причем с потенциалом. Самые сложные письма для разбора, как показывает наша практика.

Письма нерапанов нельзя разбирать так, будто автор рапан, который не видит границ и не замечает большую корону.

И как будто ему нужно на ухо об этом кричать, иначе он тугой. Это все для рапанов.

Рыбы примерно видят границы, хотя и путают, и корон больших у них нет.

Из раза в раз я пытаюсь объяснить, как нужно разбирать письма нерапанов.

Если вы пытаетесь их “пинать по короне”, вы пинаете сами себя, потому что их корона маленькая или не там, а у вас она выходит куда больше. С багами то же самое. Они у рыб есть, но небольшие и когда вы начинаете громко возмущаться их багами, вы проецируете что-то свое.

С нерыбами многие уже научились хитрить, если я предупреждаю, что нерыба. Начинают их хвалить, часто там, где хвалить не за что. А вот с рыбами многие продолжают косячить, потому что ошибки у рыб есть, но ошибки их не такие уж большие и не на каждом шагу. И это самое интересное – увидеть, где ошибка, какая именно, а где нет.

Вот давайте разберем это письмо вместе со мной и попробуйте проследить за собой, что вам очевидно, а что нет, и обсудим почему, чтобы в ближайшем будущем я могла давать письма рыб и нерыб вам для самостоятельного разбора и не хваталась потом за голову.

maxontness

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Читаю Ваш блог около года, участвовал в последних двух тестированиях (21 и 22), за 22 получил сертификат с результатом 41,7% (Т22-099).

Мне 32 года, работаю в IT-компании ведущим инженером. Живу в своей однушке в Москве. Пару месяцев назад купил машину. Почти всё моё прошлое – аддикция к ресурсу транса. Последние 3 года выбираюсь: спорт, почти ЗОЖ.

Последние отношения начались в феврале 20 года. Очень красивая (работала хостесс в клубе, живет с мамой) знакомая, младше на 6 лет, неожиданно написала поздно вечером.

Л.: Макс

Л.: А у тебя нельзя остаться? Мне так грустно пиздец

Я: Камон

Л.: вот это я наглая

Я: приезжай

(Хороший диалог у него. Это видно?)

Она была чем-то расстроена, но говорила общие фразы в духе «никому нельзя верить, жизнь – боль, никто меня не понимает». Посадил её в постель, дал чай и печенье. Когда она выговорилась и успокоилась, мы поболтали о чем-то приятном, посмеялись и легли.

Раньше я даже и не думал о том, что что-то между нами возможно. Причём похоже потому что мне её ОЗ казалась выше (по-крайней мере любовная), но прикрывалась онежьим ЗВ «она маленькая и глупая». Я поцеловал её…

Началась пандемия, мы виделись раз в неделю-две: она приходила в гости и оставалась ночевать. Иногда я звал её, иногда она говорила, что приготовила что-нибудь вкусное и хочет прийти угостить. К себе не звала, только однажды на ДР. Мне, помню, очень нравилось, что она уходит и не пишет ничего через час и даже в тот же вечер. Нравилось, что мы не обсуждаем отношения и никак не называем то, что происходит. И вообще было ощущение чего-то мистического, как будто мы появляемся иногда друг перед другом в каком-то нашем замкнутом мире, где можем делать что угодно, а потом каждый снова оказывается в своём.

Короче, меня просто в кои-то веки ничто не пугало. Но причину я неправильно определил: не было никакой особой загадочности, просто у Л. не было или почти не было минуса по отношению ко мне, и всё наше общение на протяжении 8 месяцев было близко к дефолту, а отсутствие сильных чувств и щипцов с её стороны сглаживало мои пороги. Понимаю сейчас, что у меня была возможность её разогреть и больше привлечь, но мой фокус на себе «хочу ли я – могу ли я – магнолия».

(Вот здесь есть корона у него. Только не нужно думать, что ей на него было плевать, а он был влюблен, но прикрывал короной и ЗВ большой дисбаланс. Дисбаланс был небольшой, корона и ЗВ тоже небольшие. И вы сейчас постарайтесь их описать адекватно)

Я: Знаешь что? Я очень рад, что ты есть

Л.: Мне так нравится, я почти никогда не понимаю что ты чувствуешь в тот или иной момент)

Но когда ты изредка делаешь вот так…это бесценно

Мы делали друг другу небольшие подарки: она подарила мне блендер, чтоб делать смузи. Я взломал крышу соседнего от неё дома, сделал там пикник и подарил духи, которые ей нравились. Несколько раз звал её на концерты, в кафе или погулять, что обычно тоже заканчивалось у меня дома.

(Сложно сказать, как она к нему относилась. Скорее всего ОЗ его она считала для себя недостаточной, рассчитывала на кого-то побогаче. Или посексуальней, потому что секс с ним ей нравится средне, секс с онегиными белладоннам вообще нравится не очень, они кажутся им скучноватыми, хотя и милыми. Но только пока белладонны не влюблены. Он все же нравился ей и действительно имел шанс ее разогреть, если бы отрефлексировал ее значимость, снял ЗВ и корону)

Мы иногда обсуждали, как бы классно было съездить вместе на море (вижу «мы», и не помню, кто разговор начинал). В итоге я предложил поехать в Крым (т.к. границы закрыты), в июле мы полетели на неделю. Л. заплатила за жильё в гест-хаусе своих знакомых, я платил за всё остальное. Первые сутки были самые клёвые, а дальше становилось хуже. Мне тяжело находиться с кем-то вместе дольше пары дней, и я плохо понимаю, что именно происходит со мной. Наверное, это корона Спасателя и фокус на себе, которые дольше двух дней у меня не получается прятать.

Нарастает внутреннее напряжение, в голове я как будто пытаюсь «держать под контролем» весь день: сейчас мы поедем на пляж, потом надо пообедать там-то, потом заехать в магазин, потом поедем в другой город. Наверное, это штурманство по отношению к жизни и по отношению к другому человеку? Я уже совсем не вижу и не чувствую Л., и отсутствую в моменте, не получаю удовольствия и не могу расслабиться нигде, кроме моря, когда уплываю к горизонту. Какой-то страх сковывает тело и ум.

Я судорожно пытаюсь придумать, о чем бы поговорить, в итоге молчу с напряженным видом, а иногда ещё и отвечаю резко. Потому что все мои действия перестают быть просто действиями, а становятся какими-то одолжениями, щипцами. Даже по тексту своего письма вижу, что фокус тут намертво прилип к себе, границы совсем плывут, точнее тут уже нет никаких границ, восприятие превращается в невротическую кашу, из которой хочется только выбраться куда-нибудь, выйти из игры, отдохнуть.

(Вот здесь он попытался очень честно отрефлексировать, что он чувствовал. Он не рисуется и не врет, поэтому не обвиняйте его в зарослях ЗВ, как вы это обычно делаете. ЗВ есть, но он его постарался в описаниях снять. Попробуйте понять, что с ним было и почему. Онегины, знакомые ощущения?)

В предпоследний день я резко заболел, с высокой температурой. Это, наконец, «дало мне право» перестать пытаться кого-то спасать и просто лечь. Это был не ковид, и мы улетели вовремя. В общем, в поездке я сделал всё, чтобы снизить свою СЗ, т.к. удовольствия от пребывания рядом со мной Л. явно получила не слишком много, хотя, конечно, были и хорошие моменты.

Вернувшись в Москву, мы встречались ещё пару месяцев в прежнем режиме, но реже. Чаще Л. говорила, что уехала за город, заболела и т.д.

В октябре я позвал её на ДР к троюродному брату. Она согласилась. Утром в день встречи пишет «Макс, прозвони мне пожалуйста часа в 15.00, я просто выпила чуть побольше снотворных и мне хочется спать».

Разбудил, заехал за ней вечером. Л. вышла из подъезда вся в чёрном, мрачная и какая-то отстраненная.

Я: как дела?

Л.: очень плохо

Я: мм… прямо плохо?

Л.: да

Я: хочешь рассказать?

Л.: потом

Это всё было странно, я немного растерялся, но решил не лезть с расспросами и просто поехать на ДР. Поздравили брата, посидели у него пару часов. Я старался просто общаться со всеми понемногу, Л. почти не говорила, пила вино и немного заторможенно двигалась. То ли на неё действовало снотворное, то ли она хотела выглядеть так, будто на неё действует снотворное.

Я: поехали ко мне пить чай, расскажешь, что у тебя случилось

Л.: поехали. А ты потом отвезёшь меня домой?

Я: конечно

Снова ехали молча. Приехали. Налил чаю, сижу, смотрю на неё. Минут через 5 она заговорила. Началось со слов «мне очень больно, и, если я тебе не безразлична, то тебе тоже будет больно… …он снова ворвался в мою жизнь!»

Речь шла о парне, о котором она рассказывала мне ещё когда мы были просто знакомыми. Я помню по её рассказам, что он её сильно цеплял. Л. сбивчиво, но довольно подробно – как будто давала показания – рассказала историю его нового появления и того, что между ними было.

Я: это всё, что ты хотела сказать?

Л.: ну… да

Я: давай тогда отвезу тебя домой… Господи! Я думал, что у тебя мама заболела, или что у тебя рак, а ты просто другого мужика любишь!

Я встал и стал собираться. Л. тоже. Я молча отвёз её до дома.

Я: ну что же, прощай, Л.

Она поцеловала меня, я подставил щеку.

(Он отлично с ней простился. Было бы как у нерыбы, если бы до этого прощания он вел себя верно. Но и так получилось очень неплохо)

На следующий день она написала:

«Доброе утро. Если тебе будет что мне сказать, скажи пожалуйста. Мне больно что все вот так, ты мне не чужой»

Я ничего не ответил.

Помню, что в тот момент, когда она рассказывала историю у меня дома, я почувствовал обиду («какого черта ты мне все эти подробности рассказываешь, да ещё перед этим молча со мной тусила весь вечер зачем-то»), но одновременно и… что ли силу, уверенность, спокойствие, потому что я знал, что делать. И мой ответ мне самому показался нормальным.

(Это да)

Единственное, о чем пожалел, это о том, что ничего не ответил на её последнее сообщение. Может быть, надо было написать что-нибудь вроде «Л., ты очень мне нравишься, у нас были моменты, но третьи роли в любовных треугольниках – не моё амплуа»?

(Оцените этот ход, друзья, но только с аргументами, внимательно)

Эволюция, спасибо Вам большое!