Зигзаг раздачи

10.01.2021, 18:38, Разное

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Рутрекер победил государство, сохранив серверы и аудиторию, для которой разработал способы обхода блокировки.

Гигант жив. Он не исчез. Он стоит, где стоял. И по-прежнему каждый час к нему причаливают тысячи лодочек-браузеров.

Забирая, отдаешь. Этот прекрасный принцип протокола BitTorrent, созданного Брэмом Коэном, каждый день и час воплощается в жизнь на огромном и непоколебимом Рутрекере.

Брэм Коэн — американский программист, автор протокола BitTorrent и программы BitTorrent. Фото: EastNews

В рейтинге Alexa Рутрекер сегодня занимает 528-е место в мире и 65-е в России. У него 12 689 213 зарегистрированных пользователей и — в данный момент — 2 040 097 живых раздач (цифра меняется каждый день). На Рутрекере 6 356 830 пиров, то есть тех, кто раздает и скачивает.

Что такое 6 млн человек? Это столько же, сколько живет в Рио-де-Жанейро или Ханое.

Представьте себе огромный город, с сотнями улиц и тысячами кварталов, густо населенный, кишащий людьми разных характеров и убеждений, и все они заняты одним делом: скачивают и раздают день и ночь. Это и есть Рутрекер.

Мы видим на Рутрекере удивительную картину мира, в которой отдать хотят гораздо больше людей, чем взять.

На 800 725 личей, то есть тех, кто скачивает, приходится 5 556 105 сидов, то есть тех, кто раздает. Сотни тысяч людей держат на своих компьютерах раздачи, терпеливо ожидая, пока они кому-нибудь понадобятся. Они тратят время своих компьютеров и свое собственное, не получая за это вознаграждения — разве что виртуальное «Спасибо» под раздачей.

По данным самого трекера, число скачиваний на конец 2020 года составило 3 508 050 251. Буквами: три с половиной миллиарда.

И все это после пяти лет блокировки.

Рутрекер был заблокирован по решению суда в ноябре 2015 года. Одним из инициаторов блокировки было издательство ЭКСМО, которое хотело таким образом прекратить распространение книги «Смотритель» Пелевина. Книга и сейчас есть на Рутрекере, я нашел пять раздач аудиокниги. А еще среди раздач есть собрание произведений Пелевина с 1989 по 2019 год. За эту свою погромную акцию ЭКСМО достойно получить пожизненный бан у культурной публики. Но у нас забывчивая публика.

Другим инициатором блокировки было С.Б.А. Продакшн, дочерняя компания российского подразделения Warner Music. С.Б.А. Продакшн выкатила в суд претензию на то, что на торрент-трекере распространяются даже не сами песни, а их фонограммы, в том числе российского репера Гуфа. Сейчас этот самый Гуф, вольно или невольно послуживший причиной блокировки, есть на Рутрекере в разных видах, в том числе в виде раздачи полной дискографии с 2005 по 2017 год. Качай не хочу.

Блокировка оказалась пшиком.

Компания Warner — не российская, а всемирная — известна тем, что много лет вела войну с Пиратской Бухтой и надоедала Google требованиями исключить ссылки на пиратский контент из раздач.

Офис компании Warner Music в Лос-Анджелесе, Калифорния. Фото: GC Images

Однажды в своем рвении они зашли так далеко, что включили в список пиратских раздач самих себя и заблокировали страницы фильмов «Матрица» и «Темный рыцарь» на своем сайте.

Ну что ж, некоторые, желая победить врага, способны отрезать себе ногу. Или голову.

Эта самая Warner MusicRus, пять лет назад заблокировавшая Рутрекер со всеми его интеллектуальными богатствами и сокровищами мирового искусства, сегодня продолжает свою совершенно законную деятельность, продвигая артистку Schlakoblochina с ее хитом «Новая сила киски». А чтобы вы не сомневались, где у нее киска, Шлакоблочина вам покажет. И другое в таком роде.

Мессенджер Telegram на наших глазах победил государство российское, которое пыталось заблокировать его. Теперь больше не пытается.

Рутрекер тоже победил государство российское — он сохранил свои серверы, сохранил раздачи и сохранил аудиторию, для которой своевременно провел учения по гражданской обороне и разработал несколько способов обхода блокировки. Блокировка оказалась совершенно бессмысленной, потому что обойти ее с помощью одного из десятков способов может кто угодно, независимо от уровня его компьютерных знаний.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Рутрекер после пяти лет блокировки продолжает быть тем, чем был, — крупнейшим русскоязычным культурным центром в Сети. Этот культурный центр создан без единой копейки госденег. Разумное государство обратило бы внимание на такой уникальный опыт самоорганизации и творчества людей и поддержало бы его — российское государство равнодушно брякнуло штампом «Запретить!» и пошло дальше.

В госкоридорах и близких к власти тусовках идет возня и грызня вокруг денег и грантов, в том числе для сетевых проектов, а на Рутрекере между тем бескорыстные люди из группы «Антиквары» создали и поддерживают сотни раздач уникального культурного контента. Тысячи страниц редких исторических книг, журналов и газет отсканированы людьми просто потому, что они считают нужным выложить все это в открытый доступ.

В разделе «Для детей, родителей и учителей» собрана, классифицирована по подразделам, описана и представлена для свободного скачивания целая библиотека учебников по всем отраслям знания, учебных пособий, методических пособий для учителей, поурочные планы и энциклопедии, а также уникальные издания, такие как «Математика в школе», все выпуски с 1937 по 2020 год. Когда у людей падают доходы, когда не у всех хватает денег на учебники и книги для детей, все это надо сохранить. А если уровень образования в стране падает, то тем более сохранить.

Кем же надо быть, каким дуболомом и дураком, чтобы заблокировать выложенный в интернет журнал «Мурзилка» (все номера начиная с 1924 года).

Когда из-за репера Гуфа вы блокируете собрание сочинений Николая Гоголя вместе с собранием сочинений Михаила Булгакова, а заодно и еще сотни томов русской классики и книг русской литературы, сотни позиций на 81 интернет-странице, а также книги по философии, лингвистике, истории, истории религий, в том числе редкие, в том числе прошлого и позапрошлого веков — вы должны подумать, правильно ли поступаете.

Но думать — это не их специализация.

Их единственная специализация — запрет. Запрет всего, запрет всего живого, запрет и искоренение жизни как таковой, запрет офлайн и онлайн, запрет угрюмый, мрачный, тяжелый, человеконенавистный.

Алексей Поликовский

Обозреватель «Новой»