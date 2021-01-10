Мнение: Цена на билеты

10.01.2021, 18:36, Разное

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Эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев считает, что в феврале-марте 2021 года цены на авиабилеты будут низкими, однако с апреля они стремительно вырастут.

Это еще один аргумент в пользу тех, кто до сих пор верит в "невидимую" руку рынка, который всё наладит и исправит.

Для России с ее расстояниями и крайне слабой связностью целых регионов транспортное сообщение – исключительно важный фактор сохранения единого пространства. В некоторых случайя – критически важный. Брошенная в рыночные условия транспортная отрасль (причем брошенная принудительно) прошла тот же самый путь, что и все остальные – перестала быть единой системой. Рентабельные и экспортные сегменты отрасли захвачены доморощенными капиталистами, всё остальное сброшено на произвол судьбы и на бюджет. Который, понятно, не вытягивает. Да и как вытягивать, когда убыточные сегменты отраслей ранее финансировались либо из прибыли отрасли в целом, либо из межотраслевых балансов, а теперь вся прибыль оседает в частных карманах.

Повышение цен на билеты – это сокращение пассажиро- и грузопотоков. Сокращение связности. Еще один аргумент в пользу регионализации и даже сепаратизации, когда путинский фашистский режим грохнется, поднимая пыль. Если ушибленные на голову телевизором квази-патриоты голосят про злобных внешних врагов, спящих и видящих расчленение России, то вообще-то говоря, враги спят и видят, а российская власть трудится не покладая рук – и как раз в этом направлении.