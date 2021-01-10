“Темнее или светлее?”: Ученые порассуждали о вероятных метаморфозах фауны в свете глобального потепления

10.01.2021, 18:18, Разное

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Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных перспективе смены цвета представителей животного мира в процессе глобального потепления. Мнения исследователей разных стран разошлись.

Отправной точкой дискуссии в научном мире стала существующая уже давно теория знаменитого немецкого ученого XIX века Константина Глоггера, полагавшего, что условия более жаркого климата приводят к потемнению окраса животных, а умеренного – напротив, к осветлению цвета кожи. Приверженцы правдоподобности такой гипотезы проводят аналогию с негроидной расой людей. В данном случае темный цвет кожи обоснован наличием специального пигмента меланина, который позволяет человеку защищаться от воздействия губительных доз солнечной ультрафиолетовой радиации. Однако целый ряд специалистов выражает сомнение в верности теории Глоггера, аргументируя свою позицию тем, что немецкий исследователь попросту “совместил” температуру и влажность. Если же, согласно доводам его оппонентов, фактор влажности принять во внимание, то глобальное потепление, напротив, сделает животных планеты более светлыми.

К слову, ускорение процесса глобального потепления, по мнению экспертов, даст возможность уже в ближайшее время провести профильные исследования по упомянутому вопросу с использованием более конкретных показателей. Об этом пишет Science.