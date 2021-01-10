«Новогоднее послевкусие»: Галкин рассказал, как отметил с Пугачевой праздники

10.01.2021, 18:18, Разное

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В последний день рождественских каникул многие представители шоу-бизнеса решили вспомнить, как прошли их праздники. Максим Галкин спросил у подписчиков в микроблоге Instagram, какое у них «новогоднее послевкусие» и признался, что у них с Аллой Пугачевой ощущение, будто «недогуляли».

Россияне в этом году начали отдыхать с 31 декабря, а некоторые знаменитости даже успели побывать на курортах за границей. По словам Максима Галкина, у него стойкой ощущение, что гуляли на праздниках много, но хочется еще. Однако супруг Примадонны признался: они женой переели и насытились различными деликатесами.

Новогоднюю ночь юморист и певица встретили очень весело в кругу близких друзей. Праздник звездная пара устроила в своем замке в деревне Грязи. Шумной компанией Максим Галкин и Алла Пугачева отсчитывали бой курантов, после чего вышли во двор, чтобы запустить шикарный фейерверк. Шоумен показал подписчикам, как они украсили иллюминацией территорию вокруг особняка. Многих фолловеров поразила огромная елка во дворе.

Дети артистов – близнецы Гарри и Лиза – также весело и активно провели новогодние праздники. Семилетние наследники много времени проводили на свежем воздухе, радовались снегу и колядовали на Рождество.