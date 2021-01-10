“Не меняюсь только я”: Оксана Самойлова возродила семейное фото 2018 года

10.01.2021, 18:18, Разное

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Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова решила повторить семейную фотографию, которая была сделана в 2018 году. С тех пор состав звездной четы поменялся.

Модель одела детей во все черное. Вещи аналогичного цвета надели и их звездные родители. Если раньше Самойлова и Джиган воспитывали троих дочерей, то в прошлом году у них появился долгожданный сын Давид. Модель решила повторить традиционное семейное фото на отдыхе в Арабских Эмиратах. Компанию звездной семье в отпуске составил рэпер Тимати. Он прилетел в Дубай, куда ранее отправилась его бывшая избранница Анастасия Решетова с сыном Ратмиром.

Перед Новым годом Джиган и Самойлова отдыхали на Мальдивах. Туда супруги взяли своих четверых детей. Примечательно, что на островах вместе с ними отдыхал и рэпер Тимати с матерью Симоной и дочерью Алисой.

В Арабских Эмиратах Самойлова и Джиган много гуляют вместе с детьми. На одну из прогулок звездная чета вышла в черных нарядах. Самойлова в описании к публикации заявила, что аналогичная фотография была сделана в 2018 году, только на руках у молодой мамы находилась маленькая дочь Майя. Это фото является одним из самых любимых у супруги Джигана. Теперь в руках Самойлова держит годовалого Давида. Сравнивая снимки, можно увидеть, как выросли дочери Ариела, Лея и Майя.

Фото 2018 года

В прошлый раз фотография была сделана во время отдыха в Майами. Модели показалось, что не меняется только она. Тогда Джиган предстал в объемном спортивном костюме, его жена – в обтягивающих лосинах черного цвета, на Ариеле и Лее были надеты белые футболки и джинсы.



Изображение взято с: Instagram @samoylovaoxana

Позже в разделе «Истории» в социальной сети Instagram Оксана Самойлова заявила, что все-таки она изменилась за два года. Модель заметила, что с того времени набрала несколько килограммов. Сами же пользователи не считают, будто Самойлова сильно поправилась. Они заявляют, что супруга Джигана выглядит просто замечательно после рождения четверых детей.

На грани развода

Напомним, звездная семья едва не распалась в прошлом году. Когда маленькому Давиду был всего месяц, рэпер Джиган попал в рехаб. Тогда чета находилась в США. Самойлова в какой-то момент задумалась о разводе и даже написала об этом пост в социальной сети Instagram. Однако пара смогла найти в себе силы помириться и идти дальше рука об руку.