 

Актер из «Интернов» устроил драку с худруком театра

10.01.2021, 17:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Посиделки актера Сергея Попова и художественного руководителя «Театрального особняка» Леонида Краснова закончились потасовкой, в результате чего артист сам вызвал полицию.

По словам худрука, Попов накануне Нового года попросил остаться в театре на праздники, поскольку у него были проблемы с жильем. По возвращении из Вологды между Красновым и актером завязался спор, который якобы спровоцировал Попов.

«Он хвалился якобы большими продюсерскими заслугами в кино, на что я потребовал конкретизировать, в чем же они заключаются», – рассказал худрук «Российской газете».

Краснов уверяет, именно актер стал размахивать руками у его лица, заявляя, что ему «придется наказать худрука». Завязалась драка, в итоге Попов вызвал полицию, а затем обратился за помощью к медикам, пожаловался худрук.

При этом Краснов считает, что актер решил привлечь к себе внимание, поскольку у него нет «известности актерской, он таким образом решил ее приобрести».

Ранее стало известно об инциденте между Павлом Прилучным и владельцем калиниградского ночного клуба «Завод» Владимира Семенова. По словам актера, его избил бизнесмен. Семенов, в свою очередь, заявлял, что актер, будучи нетрезвым, настаивал на спарринге с ним, а потом попытался первым ударить бизнесмена. В итоге, защищаясь, бизнесмен вынужден был ударить Прилучного.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / В Тернопольской области школу отправили на карантин из-за COVID-19 у директора

21.10 / Сотрудник Росгвардии избил беременную женщину, заподозрив ее в краже лампочки

26.10 / Американские СМИ впечатлило вооружение российской подлодки «Волхов»

14.11 / Маркив рассказал, планирует ли идти в политику

01.01 / Dantes впервые встретил Новый год “в лете”

30.06 / ВОЗ отказался заявлять о второй волне коронавируса в ряде стран

02.09 / В Украине планируют увеличить суточное количество ПЦР-тестирований на коронавирус до 30 тыс.

05.08 / Ядерная программа Саудовской Аравии при поддержке Китая обеспокоила США

04.01 / В Киеве сгорела квартира. В ней нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

01.11 / В Армении объяснили, что мешает перемирию в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска