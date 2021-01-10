Актер из «Интернов» устроил драку с худруком театра

10.01.2021, 17:58, Новости дня

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Посиделки актера Сергея Попова и художественного руководителя «Театрального особняка» Леонида Краснова закончились потасовкой, в результате чего артист сам вызвал полицию.

По словам худрука, Попов накануне Нового года попросил остаться в театре на праздники, поскольку у него были проблемы с жильем. По возвращении из Вологды между Красновым и актером завязался спор, который якобы спровоцировал Попов.

«Он хвалился якобы большими продюсерскими заслугами в кино, на что я потребовал конкретизировать, в чем же они заключаются», – рассказал худрук «Российской газете».

Краснов уверяет, именно актер стал размахивать руками у его лица, заявляя, что ему «придется наказать худрука». Завязалась драка, в итоге Попов вызвал полицию, а затем обратился за помощью к медикам, пожаловался худрук.

При этом Краснов считает, что актер решил привлечь к себе внимание, поскольку у него нет «известности актерской, он таким образом решил ее приобрести».

Ранее стало известно об инциденте между Павлом Прилучным и владельцем калиниградского ночного клуба «Завод» Владимира Семенова. По словам актера, его избил бизнесмен. Семенов, в свою очередь, заявлял, что актер, будучи нетрезвым, настаивал на спарринге с ним, а потом попытался первым ударить бизнесмена. В итоге, защищаясь, бизнесмен вынужден был ударить Прилучного.