 

Жапаров вышел в лидеры на выборах президента Киргизии

10.01.2021, 17:58, Новости дня
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На досрочных выборах президента Киргизии лидирует Садыр Жапаров с 58,17% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК.

После обработки данных с 7,24% участков лидирует Жапаров с 58,17% голосов, на втором месте – Адахан Мадумаров, у которого около 6% голосов, передает ТАСС. 

По предварительным данным прошедшего параллельно с выборами референдума, за президентскую форму правления проголосовало 74,75% граждан, за парламентскую – 10,14%, против обоих представленных вариантов – 4,01%.

В воскресенье в Киргизии состоялись досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирают форму правления в стране – парламентскую или президентскую. За пост главы киргизского государства борются 17 кандидатов. 

Напомним, с 5 октября в Бишкеке начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики. На фоне беспорядков президент Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост, спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы республики, в результате врио президента стал премьер-министр Садыр Жапаров.



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