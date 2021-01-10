 

Фильм от Беларуси “Уроки фарси” сняли с отбора на “Оскар”. Основной творческий состав картины оказался из России

10.01.2021, 17:54, Новости дня
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Картину режиссера Вадима Перельмана “Уроки фарси”, выдвинутая на премию “Оскар” от Беларуси, сняли с конкурса. Его авторы не смогли доказать, что большая часть команды проекта из этой страны, сообщило американское издание Variety 8 января.

Продюсер картины Илья Стюарт объяснил, что его дисквалифицировали в связи с нарушением правил Американской киноакадемии. В соответствии с правилами, определенное количество человек, так или иначе участвовавших в создании картины, должны быть из страны, от которой выдвигается фильм. Создатели фильма “Уроки фарси” не смогли подтвердить, что большая часть творческой группы имеет отношение к Беларуси.

Белорусский комитет и партнеры по производству посчитали, что фильм отвечает всем требованиям, необходимым для представления страны на церемонии вручения премии “Оскар”.

“Однако тот факт, что фильм является международной совместной продукцией с участием нескольких стран и что основной язык не является официальным языком страны, подавшей заявку, всегда означал, что наш случай был довольно уникальным”, – пояснил Стюарт.

Кроме Стюарта, продюсерами ленты, как сообщает издание, стали россияне Илья Цофин, Павел Буря, Тимур Бекмамбетов, Рауф Атамалибеков и Мурад Осман, сообщило Variety. Режиссер ленты – Вадим Перельман, американский кинорежиссер родом из Киева. 

Над производством фильма работали российская кинокомпания “Hype Film”, немецкие “LM Media” и “One Two Films” и белорусская “Беларусьфильм”.

Фильм “Уроки фарси” снят по мотивам рассказа немецкого драматурга Вольфганга Кольхаазе “Персидский для капо”. В нем рассказывается о бельгийском еврее, который попал в концлагерь и, чтобы выжить, вынужден выдавать себя за перса. Его заставляют учить немецкого офицера персидскому языку. Узник в итоге преподавал офицеру несуществующий язык, который выдавал за фарси.

93-ю церемонию вручения премии “Оскар” в 2021-м году перенесли с 28 февраля на 25 апреля в надежде на то, что к этому времени ситуация с пандемией коронавируса изменится в лучшую сторону. В случае, если этого не произойдет, организаторы все равно намерены провести традиционную церемонию вручения наград победителям в Dolby Theatre (Лос-Анджелес), который рассчитан на 3400 мест.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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