Лукашенко заявил, что в 2021 году представят проект новой конституции Беларуси

10.01.2021, 17:54, Новости дня

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Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране готовятся к пересмотру конституции. Об этом он рассказал в интервью программе “Действующие лица” на канале “Россия-1” 10 января. Фрагменты его высказываний опубликовало “РБК”.

По мнению Лукашенко, проект новой конституции Беларуси будет готов к концу 2021 года.

Он подчеркнул, что граждане страны на референдуме определят, “быть новой конституции или не быть”.

О необходимости внесении изменений в конституцию Лукашенко заявил 26 июня 2020 года. Он говорил, что конституция нуждается в “решительных изменениях”, в частности, в распределении полномочий разных уровней власти. Тогда он сообщал, что работа над документом займет два года.

17 августа он сообщал, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции страны.

“Нам надо принять новую конституцию. Вы ее должны принять на референдуме, потому что прежнюю конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции, если вы хотите, провести выборы – и парламента, и президента, и новых органов власти”, – говорил Лукашенко.

31 августа Лукашенко рассказывал, что идет работа уже над третьим вариантом конституции Беларуси.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву. Они свою причастность к митингам неоднократно опровергали.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов. После выборов Лукашенко заявил о желании “сохранить общее отечество с Россией”. Два президента обсуждали “попытки вмешательства в Беларусь извне”. Лукашенко говорил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси “всестороннюю помощь” по обеспечению безопасности. По словам Путина, Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям в подавлении протестов.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.