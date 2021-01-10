Бродский: Вся Европа, лыжные курорты закрыты. У нас все отлично, только имитация локдауна

10.01.2021, 17:54, Новости дня

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Итак: Европа вся закрыта, лыжные курорты закрыты. У нас все отлично, только имитация локдауна. Зеленский показывает пример. Кто не согласен – бросьте в меня камень. У нас не 5 тыс. заболевших в день и не 100 умерших, – смело умножаем на четыре.

В это время вся Европа, Северная Америка и часть Южной, вся Аравия делают прививку. У нас нет денег, все ушли Веревскому и на уменьшенный ПДВ. Украина только мечтает и просит. Зато часть элиты и депутатов с чиновниками за большие деньги получают контрабандную вакцину. Вы думаете Зеленский и его окружение это не знали? Знали. Знали, но им не понять, что это аморально. Им вообще плевать на людей. Вы для них лохи и зрители. Они никого не накажут: они же пацаны и своих не сдают. А вы – дохните как куры при птичьем гриппе, это естественная убыль.

Шмыгаль – это их шестерка, без политического веса и будущего, без ответственности и идей. Да и знаний и опыта ноль. Что прикажете господа? Гончарук, про которого все уже забыли, был такой же.

Страну и людей жалко. Все нормальные хотят валить, или уже уехали. Эти наберут кредитов и тоже свалят. Шлемазлы. А оппозиция сидит в кустах и тихо смотрит, ждет когда эти ребята нажрутся и свалят. Потом придут они жрать – круг у нас пока замкнутый.

Источник: Михайло Бродський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора