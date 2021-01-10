Майк Пенс выступит на съезде Республиканской партии с осуждением «культа личности Трампа»

10.01.2021, 17:51, Разное

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Вице-президент США Майк Пенс внёс в программу внеочередного съезда доклад «О культе личности и его последствиях».

По его словам, доклад должен избавить Республиканскую партию от «пагубного влияния трампизма»

Напомним, что решение о проведении съезда было принято через несколько часов после штурма Капитолия. Многие конгрессмены и сенаторы от республиканцев считают, что Трамп во время своего правления отошёл от принципов, заложенных в партии ещё Авраамом Линкольном.

– За четыре года правления Трампа наша партия пережила ужасные чистки, которые по своему масштабу можно сравнить только с террором, – заявил сенатор от штата Техас Михаэль Пулавски, говоря о ультраконсервативной политике одного из ближайших советников Трампа Стива Беннона.

– Тысячи человек были высланы из своих домов в голую мексиканскую пустыню. Наша страна не видела ничего такого со времён Гражданской войны. С ужасающими последствиями трампизма должно быть покончено, – заключил вице-президент.

Майк Пенс также пообещал, что в рамках «детрампизации» вернёт нью-йоркской Trump Tower историческое название Bonwit Teller, а также реабилитирует всех мигрантов, высланных за пределы страны за последние четыре года.