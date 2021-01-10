Причиной последнего ледникового периода стало не падение метеорита

10.01.2021, 17:34, Новости дня

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Ученые из австрийского университета Инсбрука опровергают научную гипотезу о том, что причиной начавшегося примерно 13 тысяч лет назад ледникового периода стало падение на Землю метеорита.

Напомним, что глобальное похолодание продолжалось около 1200 лет. Ранее считалось, что причиной обледенения значительной части земной суши стало падение метеорита, случившееся более 12 800 лет назад. Однако теперь австрийские ученые установили, что сам ледниковый период начался примерно на полстолетия раньше.

Таким образом, метеорит здесь ни при чем, говорят специалисты. Теперь же необходимо установить, что запустило процесс похолодания, начавшегося в Северной Америке, а также последующего потепления, когда разогретые воздушные массы стали распространяться из тропиков Тихоокеанского региона.