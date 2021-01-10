Обнаружены лечебные свойства золота

10.01.2021, 17:34, Новости дня

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Оказывается, не только серебро, но и золото обладает лечебными качествами. По крайней мере, наночастицы этого драгоценного металла также могут убивать болезнетворные бактерии.

Как сообщает Wiley Online Library, наночастицы золота в лабораторных условиях успешно справлялись с атаками на стенки клеток бактерий, разрушая их.

Для экспериментов ученые из университета URV (Испания) брали наночастицы золота по диаметру в 8 раз меньше толщины волоса. Также исследователи провели моделирование процесса, которое еще раз доказало их выводы. Золото оказалось также достаточно сильным антисептиком, утверждают специалисты. Не исключено, что такими же качествами обладает любой благородный металл.