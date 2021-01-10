 

Ученые: Растительная клетчатка помогает предотвратить депрессию в период постменопаузы

10.01.2021, 17:24, Разное
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Исследователи Североамериканского общества по менопаузе (NAMS) выяснили, что депрессивное состояние в пременопаузе связано с недостаточным употреблением пищевых волокон. Итоги работы опубликовали в издании Menopause.
Специалисты связывают депрессию с употреблением пищевых волокон. Общеизвестно, что различные диеты, физическая активность, тестирование на внимательность понижают риски возникновения депрессии. В ранних опытах уже говорилось о пользе клетчатки для психики, но в новой работе такую взаимосвязь рассматривали у женщин в пременопаузе и постменопаузе.

В эксперименте принимали участие 5800 женщин разных возрастов. Специалисты выяснили, что существует обратная взаимосвязь между употреблением пищевых волокон и депрессивным состоянием в пременопаузе после поправки на иные переменные, но они не зарегистрировали значительных различий у испытуемых в постменопаузе. Также эксперты сообщили, что истощение эстрогенов оказывает влияние на баланс кишечных микроорганизмов.

Такая взаимосвязь объясняется взаимодействием мозга и кишечника, так как эксперты предположили, что преобразования в составе кишечной микробиоты действуют на нейротрансмиссию. Благодаря клетчатке увеличивается её многообразие. В работе акцентируется внимание на связь между употреблением пищевых волокон и депрессивным состоянием в период менопаузы.



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