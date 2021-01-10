Блогер Ида Галич “подогрела” слухи о расставании с мужем

10.01.2021, 17:24, Разное

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Популярный блогер и ведущая Ида Галич «подогрела» слухи о разводе с супругом Аланом Басиевым. В социальной сети Instagram знаменитость обнародовала пост, где пояснила о трансформации.

Сейчас в жизни супругов наступил новый этап, причем у каждого он является своим. Если бы появился шанс изменить что-либо в прошлом, то Галич не вносила бы никакие коррективы. В качестве примера ведущая поделилась с фолловерами историей, которая касается отношений с мошенником. В тот период Галич буквально рвала на себе волосы, она просто не понимала, как избранник мог плохо поступить с ней. Через несколько лет блогер поняла, что тому мужчине была отведена роль в её жизни. Пока Галич встречалась с молодым человеком, ей сделал предложение другой парень. С ним у нее были отношения ранее.

Будущая знаменитость не понимала, зачем бывший парень совершил такой поступок. Она предположила, что человек определенные вещи понимает слишком поздно. В целом парня ведущая назвала неплохим, но «замороченным». Галич уверена, что в жизни каждой девочки был «сложный роман». Под этим понятием блогер понимает постоянные расставания и примирения.

Выводы из этой истории

Далее в публикации Галич перешла к выводам, которые она успела сделать из этой истории. Если бы не мужчина-обманщик, блогер бы никогда не вышла замуж за избранника, который внезапно появился в ее жизни с кольцом.

Ведущая не знает, как в другом случае сложилась бы ее карьера. Спустя время недобросовестный избранник исчез из ее жизни, а в ней появился муж Алан. От него у Галич родился сын Леон.



Изображение взято с: Instagram @galichida

Если бы ведущей пришлось еще много раз переживать ту сложную ночь, то она бы это с удовольствием делала. Для Галич важно, чтобы все сложилось так, как есть сейчас. Блогера не пугают трансформации, которые происходят в ее жизни на данный момент.

История знакомства

Напомним, Ида Галич и Алан Басиев познакомились в ночном клубе осенью 2017 года. Уже через два месяца пара обручилась. Весной 2018 года возлюбленные сыграли свадьбу. В интервью блогер признавалась, что Басиев сразу же ей понравился.

Слухи о расставании супругов распространяются долгое время. Однозначный комментарий по этому поводу Ида Галич пока не дала.