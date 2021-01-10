 

“Легко начать разговор”: Ученые рассказали, хозяева каких пород собак привлекают внимание противоположного пола

10.01.2021, 17:24, Разное
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Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние породы собаки на интерес к её хозяину со стороны противоположного пола. Научная работа проводилась в рамках приложений для знакомств.
В частности, исследователи, представляющие компанию Canine Cottages (Великобритания), разместили на страницах нескольких онлайн-приложений для знакомств большое количество профилей, содержащих изображения мужчин и женщин, компанию которым в кадре составляли их четвероногие питомцы. Затем специалисты подсчитали количество “лайков” и “смахиваний”, которыми заинтересованные посетители аккаунтов противоположного пола отмечали понравившихся им персон. В итоге выяснилось, что мужчины, имеющие собаку породы джек-рассел, интересуют представительниц прекрасного пола наибольшим образом. В свою очередь, джентльменам больше были по душе хозяйки страниц со стаффордширским бультерьером. К слову, кроме таковых, очень востребованными также оказались женщины с чихуахуа и смешанными породами.

Как полагают эксперты, сам по себе факт наличия собаки свидетельствует о человеке как о добром, активном и ответственном индивидууме и, соответственно, привлекает внимание при поиске спутника жизни. “Добавление фотографии собаки может быть отличной идеей, если вы хотите добиться успеха на свидании. Это позволяет легко начать разговор”, – резюмировал один из авторов исследования, эксперт по знакомствам Джеймс Прис. Об этом пишет Daily Mail.



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