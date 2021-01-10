Джастин Трюдо призвал учёных поработать над сдвигом литосферной плиты для отделения Канады от Северной Америки

10.01.2021, 17:11, Разное

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился к учёным с просьбой ускорить работы по сдвигу литосферной плиты на север, чтобы отделить страну от Соединённых Штатов Америки. Только так, по мнению главы правительства, можно обезопасить канадцев в будущем.

«Мы смотрим на нашего южного соседа, и нас ситуация там абсолютно не радует. Хорошо, что в Канаде нет президента и нет президентских выборов, а глава государства – королева Елизавета. Вообще у нас довольно спокойная страна, а Штаты породили политическую и социальную нестабильность. Я сомневаюсь в хорошем будущем Америки, а это значит, что на наших южных рубежах будут проблемы. Им грозит и гражданская война, и падение уровня доходов. Понятно, что все эти бедные американцы побегут не в Мексику, а в Канаду и наводнят нашу страну оружием. Поэтому я призываю учёных как можно быстрее отделить Канаду от США и сдвинуть нас на север», – заявил Трюдо.

Канадский премьер пообещал учёным беспрецедентное финансирование. На пятилетнюю программу по передвижению литосферных плит будет выделено 200 млрд канадских долларов. Деньги пойдут на закупку веществ для серии мощных подземных взрывов.