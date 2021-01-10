 

Канделаки показала эмоции Губерниева от победы российских биатлонистов на Кубке мира

10.01.2021, 17:04, Новости дня
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Телеведущая Тина Канделаки поделилась эмоциями спортивного комментатора Дмитрия Губерниева от победы российской сборной по биатлону в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Канделаки опубликовала видео в своем Telegram-канале. 

«ЭТО ПОБЕДААААААА! Эмоции Губерниева из Оберхофа слышала вся страна», – говорится в сообщении.  

В воскресенье сборная РФ по биатлону прервала антирекордную серию без медалей в Кубке мира нынешнего сезона, россияне победили в смешанной эстафете. Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов преодолели дистанцию 4 по 6 км за 1 час 8 минут 21,7 секунду, использовав 7 дополнительных патронов. До этого РФ оставалась без медалей 43 гонки подряд.

По словам главного тренера сборной Валерия Польховского, российские биатлонисты одержали победу благодаря грамотной стратегии. 



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