В Киргизии рассказали о последствиях внеочередных президентских выборов

10.01.2021, 17:04, Новости дня

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«Отдельные протестные акции по итогам выборов президента возможны, но вряд ли следует ожидать чего-то подобного октябрьскому перевороту 2020 года», – сказал газете ВЗГЛЯД бишкекский политолог Марс Сариев, комментируя ход выборов главы Киргизии.

«Очевидно, что фаворитом гонки будет премьер-министр Садыр Жапаров. В данный момент поступают сообщения о том, как проголосовали киргизы, живущие за рубежом, – в РФ (в частности, на Сахалине), в Южной Корее – очевиден очень серьезный отрыв Жапарова от его ближайшего конкурента – Адахана Мадумарова, лидера партии «Единый Кыргызстан», – рассказал политолог Марс Сариев, эксперт Института общественный политики Кыргызстана.

В воскресенье в Киргизии прошло голосование на внеочередных, досрочных выборах президента республики. Одновременно прошел референдум о выборе формы правления – парламентской или президентской республике. Официально на данный момент Киргизия считается парламентской республикой. Нынешняя кампания по выборам главы государства стала следствием острейшего политического кризиса, который в октябре 2020 года привел к очередной революции в республике.

Поводом, напомним, стал протест оппозиционных партий, не согласных с результатами парламентских выборов. Беспорядки привели к отставке президента Сооронбая Жээнбекова, и отказу спикера парламента принять пост и.о. главы республики. Премьером и врио президента стал один из лидеров протестов Садыр Жапаров, экс-депутат парламента, который с 2017-го и до начала протестов находился в заключении. В ноябре Жапаров сложил полномочия и.о. главы республики ради участия в президентских выборах.

«То, что Жапаров будет лидировать, предполагалось и ранее», – указал Сариев. Вместе с тем, отметил эксперт, в Бишкеке отмечается довольно низкая явка. Как сообщил ТАСС, по состоянию на 18.00 местного времени (или 15.00 по Москве), в столице республики проголосовало менее 32%. «В целом по стране явка также не очень высока», – констатировал Сариев.

Эксперт указал на различие в голосовании регионов. Наибольшее число избирателей пришло на участки на родине Жапарова, в Иссык-Кульской области (почти 40%). Довольно много проголосовавших – на юге, в Ошской области, и в юго-восточной Нарынской области. Север, напротив, голосует неохотно – это видно по результатам как в столице, так и в Чуйской области, где явка составила около 22%, отметил Сариев. «В любом случае, Жапаров будет с большим отрывом впереди. Единственный реальный конкурент, Мадумаров довольно сильно отстает», – уверен эксперт.

Что касается референдума о выборе формы правления, то он вообще мог быть признан несостоявшимся в силу низкой явки, указал Сариев. Действительно, лишь к 18.00 по местному времени число проголосовавших превысило необходимый барьер в 30%.

«Не думаю, что возможна какого-то рода дестабилизация, или новый переворот, подобный тому, что имел место в октябре 2020 года, – заметил эксперт. – У нас довольно холодно – зима все-таки. Отдельные протестные выступления возможны, но масштабных акций ожидать не следует».

Важно учесть, что в ходе выборов наблюдатели (в том числе представители других стран СНГ) не высказали нареканий, отметил Сариев. По его оценке, не было сообщений о подвозах избирателей, «каруселях», подкупах и тому подобных нарушений. «Все проходит чинно, но как я уже сказал, люди не очень активно участвуют в голосовании», – констатировал политолог.

Центризбирком Киргизии проведет разбор ситуации, связанной с низкой явкой на проходящем в Киргизии референдуме по вопросу о форме правления в стране и досрочных выборах президента, – сообщила в воскресенье на брифинге глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова. При этом, отметила она, «на референдуме 2016 года была практически аналогичная явка, на референдумах всегда меньше заинтересованных участников процесса».

Добавим, что премьер Жапаров в воскресенье заявил о том, что в случае победы на президентских выборах настроен на продолжение союзнических отношений Киргизии с Россией. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, и.о. главы республики Талант Мамытов (которому Жапаров уступил пост в начале избирательной кампании) в декабре приезжал в Москву. Очевидно, что главной целью визита стало продолжение финансовой помощи Бишкеку. Напомним, что в разгар политического кризиса в Киргизии, РФ объявила о приостановке финансовой помощи республике до стабилизации политической обстановки. В частности, Москва приостановила выделение кредита в 100 млн долларов на проекты в рамках Евразийского экономического союза.