В Южной Корее начали строить космический телескоп

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10.01.2021, 16:40, Новости дня
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О начале производства нового космического телескопа SPHEREx сообщили официальные источники в Южной Корее. По словам разработчиков, аппарат после окончания строительства будет запущен для изучения ранней Вселенной.

Также в Министерстве науки страны уточнили, что данный проект осуществляется при помощи американских специалистов. Ученые надеются сделать важные научные открытия, в том числе понять, как вода и органические вещества распространялись в космосе.

Как стало известно, южнокорейский институт KASI стал единственным в мире научным учреждением за пределами США, который участвует в проекте создания данного телескопа. Миссия SPHEREx войдет в активную стадию в 2023 году.



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