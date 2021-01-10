 

Ученые подсчитали, сколько метеоритов рухнуло на Землю за последнее столетие

10.01.2021, 16:40, Новости дня
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Как сообщили японские ученые, за последнюю сотню лет в Землю ударялись крупные метеориты со средней периодичностью раз в 3,3 года. При этом девять обломков астероидов оказались по размеру не меньшими, чем недавно рухнувший Челябинский метеорит.

Это вполне нормальное явление, уточняют специалисты. Даже можно составлять прогнозы по ожиданию очередного крупного камня с неба. На сушу крупные метеориты падают примерно в 4 раза реже, чем в открытый океан, поэтому всего таких небесных тел за последнее столетие прилетело более тридцати.

Напомним, что диаметр южноуральского метеорита в момент столкновения с Землей составлял чуть менее 20 метров, а его масса, по разным оценкам, – от семи до тринадцати тысяч тонн.



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