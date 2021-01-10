 

Беременная Ирина Пинчук в Сочи подхватила кишечную инфекцию

10.01.2021, 16:30, Разное
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Экс-участница «ДОМа-2» Ирина Пинчук пояснила своим подписчикам в микроблоге Instagram в разделе Stories, что она подхватила кишечную инфекцию. Беременная возлюбленная Арая Чобаняна находится сейчас с ним в Сочи, куда пара отправилась, чтобы отметить Рождество с друзьями.
Изначально Ирина Пинчук была против идеи своего будущего мужа. Спустя пару дней после приезда на курорт бывшая участница реалити-шоу почувствовала себя плохо, поэтому Арай Чобанян повез ее в больницу. Оказалось, что она подхватила кишечную инфекцию, поэтому теперь вынуждена соблюдать строгую диету и постельный режим. Возлюбленный ухаживает за беременной Ириной Пинчук и делает все для того, чтобы выполнить ее пожелания.

В Stories экс-участница «ДОМа-2» показала, что на помощь ей также пришла бывшая коллега по съемочной площадке телестройки Марина Африкантова. Она принесла Ирине Пинчук воздушные шары для поднятия настроения и некоторые продукты. Однако в виду строгой диеты, среди провизии были только баранки и сухари, которые можно есть при кишечной инфекции. Друзья обеспокоены состоянием здоровья беременной подруги и советуют ей пройти тщательное обследование, так как она слишком часто болеет. Например, пару недель назад она с Араем Чобаняном перенесли коронавирусную инфекцию. Болезнь протекала нормально, и пара уже успела восстановиться после COVID-19.



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