Названа вероятная причина крушения Boeing 737-500 в Индонезии

10.01.2021, 16:10, Новости дня

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Генедиректор международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко сказал, какие факторы могли привести к крушению самолета авиакомпании Sriwijaya Air.

Эксперт отметил, что погодные условия в момент катастрофы были сложными: шел проливной дождь, а при вылете из Джакарты наблюдались сильные грозы. Он также уточнил, что, по данным портала Flightradar, самолет стал резко снижаться сразу после набора высоты 3230 метров.

«При этом вертикальная скорость составила 26,300 футов в минуту (133 метра в секунду). Ответить на вопрос, что происходило непосредственно в момент трагедии на борту самолета пока сложно», – рассказал Мельниченко «Российской газете».

По словам эксперта, в момент падения самолета местные рыбаки слышали взрывы, о чем они рассказали местной полиции. При этом, Мельниченко уверен, что если бортовые самописцы не повреждены, то проблем с установлением точной причины авиакатастрофы не возникнет, поскольку глубины моря в месте падения небольшие – от 15 до 20 метров.

Ранее сообщалось об обнаружении местоположения двух черных ящиков разбившегося в Индонезии Boeing

Напомним, полицейские и местные жители обнаружили в Яванском море предположительное место падения самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air.

На борту упавшего лайнера находилось 59 человек, в том числе шесть членов экипажа. Среди пассажиров были шесть детей, один из них – младенец. Россиян, по предварительным данным, на борту не было.

Boeing 737-524 последний раз был замечен над акваторий Яванского моря в районе северной части острова Ява. Самолет вылетел из Джакарты в город Пантианак и через четыре минуты пропал с радаров.