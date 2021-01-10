“Неприемлемый акт цензуры”. Навальный раскритиковал блокировку Трампа в Twitter

10.01.2021, 16:06, Новости дня

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Российский оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал у себя в Twitter закрытие страницы действующего президента США Дональда Трампа в социальной сети.

“Я считаю, что бан президента Трампа в Twitter – это неприемлемый акт цензуры”, – написал политик.

1. Я считаю, что бан президента Трампа в твиттере – это неприемлемый акт цензуры. Тред.

— Alexey Navalny (@navalny) January 9, 2021

В соцсети, по словам Навального, совершенно спокойно существуют аккаунты “чудовищных убийц”, а также лжецов и воров.

6. Здесь совершенно спокойно существую аккаунты тех, кто в буквальном смысле чудовищные убийцы (Путин или Мадуро) или лжецы и воры (Медведев).

— Alexey Navalny (@navalny) January 9, 2021

“Twitter, Facebook и Instagram много лет являются площадками, где процветает и эффективно работает “фабрика троллей” [президента России Владимира] Путина и ее аналоги из других авторитарных стран”, – отметил он.

7. Твиттер, Фейсбук и Инстаграм много лет являются площадками, где процветает и эффективно работает “фабрика троллей” Путина и ее аналоги из других авторитарных стран.

— Alexey Navalny (@navalny) January 9, 2021

Блокировку аккаунта Трампа возьмут на вооружение “враги свободы по всему миру”, считает Навальный.

“И в России тоже. Каждый раз, когда надо что-то заблокировать, они будут говорить: это мировая практика, заблокировали же Трампа в Twitter”, – считает российский оппозиционер.

11. Этим прецедентом будут активно пользоваться враги свободы по всему миру. И в России тоже. Каждый раз, когда надо что-то заблокировать, они будут говорить: это мировая практика, заблокировали же Трампа в твиттере.

— Alexey Navalny (@navalny) January 9, 2021

Twitter объявил о блокировке аккаунта Трампа (@realDonaldTrump) поздно вечером 8 января. В заявлении компании говорилось, что его последние твиты могут быть восприняты как подстрекательство к насилию. Как минимум до истечения срока полномочий Трампа его аккаунты также заблокированы в социальных сетях Facebook и Instagram.

Трамп критиковал блокировку его личного аккаунта в Twitter.

В ходе последней избирательной кампании Twitter часто отмечал посты Трампа как вводящие в заблуждение или содержащие ложную информацию, а также удалил несколько его сообщений за нарушение правил соцсети.

6 января аккаунт президента был временно заблокирован после того, как сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США в Вашингтоне, где в это время проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, – конгрессмены должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на ноябрьских выборах главы государства.

На митинге перед заседанием Трамп в очередной раз заявил, что не признает итоги выборов, и призвал участников митинга идти к Капитолию. Шествие закончилось беспорядками и столкновениями с полицией. В результате погибли пять человек, в том числе один офицер полиции.

После того как здание зачистили правоохранители, Конгресс все же объявил Байдена победителем выборов. Он должен быть приведен к присяге 20 января.

Конгрессмены от Демократической партии считают, что беспорядки в Вашингтоне спровоцировал Трамп. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы постараются отстранить Трампа от должности в порядке импичмента (это сделает невозможным его участие в последующих выборах) или на основании 25-й поправки к конституции (она позволяет отстранить президента ввиду его недееспособности).