Российские ученые проанализировали ДНК останков древних людей

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10.01.2021, 15:46, Новости дня
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Российские генетики из Иркутска, Благовещенска и Красноярска сообщили о результатах анализа ДНК, собранных с останков четырех десятков людей, живших в Сибири от 15 до 1,5 тыс. лет назад. Благодаря данному исследованию, удалось установить ряд интересных фактов.

Например, стало известно о том, что перед наступлением последнего ледникового периода происходило значительное смягчение климата, в результате которого индейцы, жившие в районе Колымы, мигрировали на север и в конце концов попали на Американский континент.

Кроме того, удалось выяснить причину опустошения сибирских земель, произошедшего примерно пять тысяч лет назад. По мнению ученых, население уничтожила жесточайшая эпидемия чумы.



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