Обозреватель Bloomberg – штурм Капитолия, это никакой не «подарок Путину»

10.01.2021, 15:42, Новости дня

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Демократы назвали недавние беспорядки в Вашингтоне «подарком Путину» от Дональда Трампа. Однако нестабильность в Америке совсем не так драгоценна для Кремля, как принято считать в США, пишет колумнист Bloomberg Леонид Бершидский. По мысли журналиста, штурм Капитолия сторонниками Трампа не принесёт Москве выгоды ни в геополитическом смысле, ни в плане пропаганды. К тому же он в итоге лишь вновь подтвердил надёжность американских политических институтов.



Reuters

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала произошедший в среду штурм Капитолия сторонниками уходящего президента страны Дональда Трампа «самым большим подарком» от главы государства российскому лидеру Владимиру Путину — и то, с каким «ликованием» восприняли новости из Вашингтона «пропутинские публицисты в Москве», казалось бы, подтверждает истинность такого мнения, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. «Но что же конкретно подарили здесь Путину?» — вопрошает журналист.

Речь уж точно не политическом преимуществе, уверен Бершидский. Поскольку Трамп, которого американские демократы считают «поклонником Путина», уже очень скоро освободит Овальный кабинет, Кремлю наверняка грозит «возместительная демонстрация силы» со стороны Джо Байдена после его инаугурации — а чем слабее будут смотреться США в последние дни срока Трампа, тем более мощной окажется эта «отдача», предупреждает обозреватель Bloomberg.

Если же подарок заключается в том, что вашингтонские события стали удачным поворотом для «российской пропаганды», то и здесь всё не так однозначно, продолжает автор. По мнению Бершидского, «путинские союзники», разумеется, могут теперь заявлять — и уже заявляют, — что несмотря на все свои разглагольствования о демократии США обращаются с агрессивными демонстрантами столь же жёстко, сколь и любой «постсоветский режим», включая российское правительство. Больше того, хотя такие аргументы и являются «типичным преувеличением», в них всё же есть зерно истины, ведь заявления, озвученные деятелями Демократической партии США после штурма Капитолия, покажутся до боли знакомыми «любому россиянину, украинцу или белорусу, протестовавшему против нечестных выборов», отмечает журналист. «То, что мы видели вчера — не протест, это были беспорядки, — приводит он в качестве примера цитату Джо Байдена, прокомментировавшего случившееся в «Твиттере». — Это не демонстранты были, это были мятежники, бунтовщики и террористы».

«Несложно понять, почему такие жёсткие высказывания вызовут что у закалённого постсоветского авторитарного лидера, что у пропагандиста на зарплате у такого лидера только усмешку, — поясняет Бершидский. — Ярмом «террористов» в отношении демонстрантов, захватывающих правительственные здания и вступающих в стычки с полицией, уже давно злоупотребляют повсюду от Стамбула до Минска. В этой части света и власти, и их оппоненты отлично понимают, что массовый протест редко бывает благопристойным мероприятием; когда гнев бьёт ключом, люди начинают тарабанить по стенам, всё ломать и драться с полицией».

В этом смысле никакой американской исключительности уж точно не существует — то, что может произойти в Киеве, где «проевропейские демонстранты» в 2014 году тоже захватывали здания, жгли покрышки и отбивались от омоновцев черенками от лопат, или же в Берлине, где в августе 2020 года взвинченная теориями заговора толпа попыталась взять штурмом здание парламента, может произойти и в Вашингтоне, констатирует обозреватель Bloomberg. «Гнев испытывают не только менее развитые народы, это — часть человеческой натуры. Вне зависимости от того, о праведном ли гневе идёт речь или нет, эмоция это гадкая, но без неё протест почти никогда не увенчивается успехом, хотя сам по себе гнев отнюдь не гарантирует такого успеха», — рассуждает автор.

Между тем, если ситуацию рассматривать с такой точки зрения, «мнимая победа» российской пропаганды оказывается пшиком, уверен Бершидский. «А кто вообще говорил, что в США не бывает гнева и протестов, что там нет политического раскола и насилия? — иронизирует он. — Что такого увидели в Капитолии россияне, чего им не приходилось видывать ближе к собственным границам? Да, они поняли, что люди везде остаются людьми — ну а ещё что-то им показали? Или они всерьёз верили, что США населены представителями отдельного вида более развитых существ, и теперь злорадствуют, потому что поняли, что это не так?»

Кроме того, как полагает журналист, сейчас в России, Белоруссии или на Украине вряд ли найдётся хоть один человек, который считает, что силы правопорядка не должны пытаться отогнать толпу, идущую на штурм правительственного здания, какими бы мотивами ни руководствовались демонстранты — ведь «так устроена жизнь». Так, например, «один из героев революции 2014 года на Украине» Мустафа Найем написал в Telegram: «Единственное, что во всей этой истории удивляет – это неготовность полиции, нацгвардии, армии и спецслужб США к такому повороту событий. В этом смысле, наши, конечно, более подготовлены и изворотливы». Как поясняет читателям Бершидский, слово «наши» здесь используется с сарказмом — Найем под ним имел в виду правительство Януковича, свергнутое семь лет назад.

Ну и наконец, нельзя не вспомнить об итогах вашингтонских беспорядков, подчёркивает автор. По мнению обозревателя Bloomberg, у сторонников Трампа, даже если их не вышвырнули в итоге из Капитолия, не было ни единого шанса удержать своего кумира у власти, и США теперь получит правительство, которое было избрано на трудных выборах в результате упорной борьбы — или, иными словами, демократическим путём. Трамп, быть может, и не хочет отдавать власть, но в отличие от того же Александра Лукашенко, у него нет возможности этого избежать. «Каждый кризис правления Трампа в итоге лишь демонстрировал прочность американских институтов власти — тех самых, над которыми всё потешаются люди вроде Путина», — констатирует журналист.

Мерилом США как демократического государства будет не профпригодность полицейских, защищающих Капитолий, и не отчаянные выходки упёртых сторонников Трампа, убеждён Бершидский. По мысли журналиста, Америку будут судить по тому, какой она выйдет из эры Трампа — «догматичным бюрократическим государством, которое приравнивает эпатажный протест к терроризму, или же страной, которая действительно хочет излечиться от своих недугов, уладить существующие внутри неё кардинальные расхождения во взглядах и позволить всем людям найти тот образ жизни, который им нравится».

Что же до Путина, победить в войнах, которые Америка ведёт сама с собой, он в любом случае не сможет, отмечает автор. Кроме того, в США сильно преувеличивают то, насколько российскому лидеру нужна нестабильность в США — ведь «захватила» Крым, пришла в Сирию и начала активность в Африке РФ ещё при «стабильном» Бараке Обаме, напоминает он. В то же время, сцены с массовыми акциями протеста в США не так сильно отвлекают людей от военной или экономической мощи этой страны, как на это, наверное, надеется президент России, пишет Бершидский. Выходит, что если Путин и получил на этой неделе какой-то «подарок», то он оказался «пустой упаковкой» без какого-либо содержания внутри, подытоживает журналист.

Комментарии читателей Bloomberg:



JDL51: … «поскольку Трамп, которого демократы считают поклонником Путина, уже очень скоро освободит Белый дом»…

Ух, в статье вообще хватает дезинформации, но вот этот кусок — среди особенно выдающихся. Как вёл себя Трамп, когда в дело вмешивался Путин, видели не только демократы, а вообще любой, кто в последние пять лет был живой. Если не ошибаюсь, первыми, кто заявил, что Трамп у Путина на зарплате, были республиканцы Пол Райан и Кевин Маккарти — но они же ведь это всё «в шутку», правда? Несмотря на все разведданные, которые ему предоставляли в том числе и назначенные им же чиновники, Трамп стабильно отрицал причастность РФ ко всему на свете, включая вмешательство в выборы, крупнейшую кибератаку в истории США и все многочисленные агрессивные выпады против наших боевых кораблей и самолётов. Путин — ЕДИНСТВЕННЫЙ мировой лидер, которого Трамп в той или иной форме не оскорбил. То, что они оба участвуют в чём-то злодейском, не отрицает вообще никто, за исключением разве что автора — и я сильно сомневаюсь, что он на самом деле так считает.

C. H.: «…Или они всерьёз верили, что США населены представителями отдельного вида более развитых существ, и теперь злорадствуют, потому что поняли, что это не так?»

Нет, русские уж точно никогда в подобное не верили. Они просто сейчас от души смеются, ведь США любят себя такими изображать, оправдывая свержения правительств, вторжения в разные страны, устранения неугодных им людей при помощи беспилотников и других средств и применение пыток по собственному усмотрению тем, что они, по собственному мнению, являются исключительными.

Daniel Gallagher: Леонид, ты сам и есть подарок Путину на всю жизнь.

Kalinin Yuri: Леонид продолжает периодически выползать, словно ксеноморф, из груди Bloomberg, и вот выдал очередной пропагандистский материал о «Путине Грозном». Вам, Леонид, следовало бы каждый день молиться о здравии Путина. Ведь когда его не будет, у вас не будет работы, ведь всё, на что вы способны — это писать глупые статьи о «Путине Грозном».

Чтобы убрать из головы Путина, вам, наверное, придётся пройти через операцию на мозге.

Не встречал ни одного патриота США, который бы сбежал из Америки в другую страну, чтобы оттуда её ненавидеть. Зато знаю россиянина, который живёт за границами РФ и ненавидит её всем сердцем. Вот и всё, что нужно знать о российской либеральной оппозиции. Прихвостни Госдепа.