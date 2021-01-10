Шведские эксперты – сближение с НАТО опасно для Стокгольма — РФ начнёт воспринимать его как противника

10.01.2021, 15:42, Новости дня

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Самая значительная угроза для Швеции — это большая война в Европе, в которой Стокгольм окажется с Москвой по разные сторону баррикад, однако нападение РФ только на одну Швецию крайне маловероятно, пишут в своей статье для бывшие послы Швеции в РФ и США Свен Хирдман и Рольф Экеус. По их мнению, вместо того, чтобы идти на сближение с НАТО, становясь при этом целью Москвы, Швеции стоит работать над сглаживанием напряжённости в отношениях между великими державами.



Reuters

Самая значительная угроза безопасности Швеции — это возможность начала новой большой войны в Европе, в ходе которой РФ может напасть на Швецию. Однако ничем не спровоцированное нападение РФ только на одну Швецию — это крайне маловероятный сценарий по целому ряду причин, пишут в своей статье для ETC экс-посол Швеции в РФ Свен Хирдман и экс-посол Швеции в США Рольф Экеус.

Во-первых, Швеция не является для Москвы стратегически важной целью, так как у неё нет к ней никаких исторических территориальных претензий. Во-вторых, нападение РФ на Швецию — страну, которая придерживается принципа неприсоединения к военным блокам уже 200 лет — полностью перевернёт политику безопасности в Европе и приведёт к резкой реакции таких игроков как ЕС и НАТО.

В-третьих, для РФ недостатки военного нападения на Швецию во много раз перевешивают выгоды. При таком сценарии Москве пришлось бы существовать в условиях ещё более жёсткой экономической и политической блокады. К тому же нет абсолютно никаких знаков, говорящих о том, что в РФ хоть кто-то испытывает к подобной идее какой-то интерес.

В-четвёртых, РФ — это не СССР. «Примечательно то, что некоммунистическая Российская Федерация с рыночной экономикой и с президентом Владимиром Путиным во главе, похоже, пугает Швецию больше, чем коммунистическая диктатура СССР во главе с Иосифом Сталиным и его преемниками, которые завоевали половину Европы», — отмечают авторы.

Между тем, нападение РФ на Финляндию на данный момент также представляется крайне маловероятным, как и нападение на Прибалтику и Польшу, в том числе и по той причине, что последних защищает членство в НАТО. Предположение, что Москва в отсутствие грозящей ей серьёзной опасности, может атаковать западноевропейские государства, не имеет к реальности никакого отношения. Для российского руководства это было бы равносильно самоубийству, особенно учитывая, что подобная политика не пользуется поддержкой у российского населения.

Кроме того, аргумент, что конфликты с Грузией в 2008 году и с Украиной в 2014 году явно говорят о том, что Москва придерживается агрессивной политики, которая может распространиться на Западную Европу, не выдерживают никакой критики. Вышеуказанные конфликты вызваны трениями этнической и иной природы, которые были инкорпорированы в структуру советского государства и всплыли на поверхность после распада оного. Поэтому вопреки сложившемуся в Швеции мнению, они не дают оснований судить о политике РФ по отношению к западноевропейским государствам.

Тем не менее, внимание как соседних стран, так и РФ привлекла последовательная смена курса Швеции в начале 90-х годов и далее. Фактически она означала отклонение от принципа неприсоединения к военным блокам, согласно которому Швеция должна держаться в стороне от противоречий великих держав. Это в свою очередь вело к сближению Стокгольма с НАТО и США.

В результате из-за этих изменений в политике Швеция оказалась в уязвимом положении, так как внешний мир, включая Россию, может решить, что эта страна в случае военного конфликта в Европе встанет на сторону США и разрешит им осуществлять на её территории военную деятельность.

Единственная реальная угроза безопасности Швеции — это конфликт великих держав в Европе неподалёку от её границ. Как бы Швеция ни наращивала свой военный потенциал, она в любом случае будет втянута в подобный конфликт. Членство же в НАТО или военный союз с США здесь не помогут, так как в таком случае Стокгольм лишь выберет сторону в этом противостоянии. Поэтому Швеции следует сосредоточиться на том, чтобы сгладить напряжённость в отношениях между великими державами что, следовательно, сократит риск конфликта, который ударит по стране. Для этого же необходим пересмотр политики в сфере безопасности.

Что же касается последнего пункта, то для такой небольшой страны как Швеция очень важно придерживаться такого подхода, в рамках которого политика безопасности будет предсказуема. В этом плане хорошим примером могут выступить такие страны как Финляндия, Швейцария и Австрия. Нынешняя атмосфера неуверенности относительно реальной стратегии Стокгольма в случае складывания критической ситуации, бытующая как среди населения Швеции, так и среди населения соседних стран, наносит стране большой ущерб.

«Действия Швеции не должны дать РФ повод опасаться, что мы намерены вступить в НАТО и таким образом начать готовиться к войне против Москвы. Кроме того, также не следует давать США повод на это надеяться», — подводят итог Свен Хирдман и Рольф Экеус.