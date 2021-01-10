Американские ученые рассказали, как распознать мужскую и женскую ложь

10.01.2021, 14:52, Новости дня

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Американские ученые провели серию экспериментов в фокус-группах, чтобы определить признаки мужской и женской лжи. Они точно установили, что мужчины и женщины по-разному подают неверную информацию.

Так, мужчины, когда пытаются что-то скрыть, предпочитают недосказанность. Вывести их на чистую воду позволяет настойчивая просьба уточнить переданную информацию. У женщин все наоборот – они лгут многословно.

Кроме того, лож обоих полов выдают ключевые слова. Когда женщина говорит неправду, то чаще употребляет слова «возможно» и «стараться». Она также зачастит с местоимением «я». Мужчина же будет выдавать себя частым повторением слова «наверное» и «конечно». Также ученые доказали, что женщины гораздо чаще мужчин подают неверную информацию.