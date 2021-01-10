 

Лукашенко заявил, что Путин его единственный друг

10.01.2021, 13:28, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего российского коллегу Владимира Путина не только своим другом, но и другом всего белорусского народа, отметив, что у него нет других друзей.

«Да, я его считаю своим другом, и в этом году (2020 году – прим. ВЗГЛЯД) он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне», – сказал Лукашенко в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».

На вопрос о том, есть ли у него другие друзья, глава Белоруссии ответил отрицательно. «Тяжелый вопрос, я над ним очень много раз задумывался, прихожу к тому выводу, что, наверное, нет», – сообщил он.

При этом Лукашенко отметил, что у него «очень много противников», но «стали ли они врагами – покажет время».

Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным, заявил, что «нас загнали уже намертво в одну команду».



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