Стало известно о состоянии лечащегося от COVID Грачевского

10.01.2021, 13:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врачи стабилизировали состояние художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, которого ранее перевели в реанимацию, сообщила ТАСС его супруга Екатерина Белоцерковская.

«Сейчас все силы направлены только на его выздоровление», – цитирует ТАСС Белоцерковскую.

Супруга Грачевского обратилась к поклонникам и друзьям режиссера с призывом верить в благополучный исход лечения. «Мы надеемся, что победим, мы в это верим, и давайте верить все. Давайте просто молиться – в данной ситуации больше никто ничем не может помочь, а обсуждения абстрактные, тем более неверная информация, конечно же, влияют неблаготворно», – добавила она.

Ранее 71-летний режиссер лечился от коронавируса дома, однако 28 декабря стало известно о его госпитализации. 31 декабря сообщалось, что он попал в реанимацию.

Грачевский – режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» с 2002 года. Известен также по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама».