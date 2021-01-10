Стало известно о состоянии лечащегося от COVID Грачевского

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10.01.2021, 13:28, Новости дня
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Врачи стабилизировали состояние художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, которого ранее перевели в реанимацию, сообщила ТАСС его супруга Екатерина Белоцерковская.

«Сейчас все силы направлены только на его выздоровление», – цитирует ТАСС Белоцерковскую.

Супруга Грачевского обратилась к поклонникам и друзьям режиссера с призывом верить в благополучный исход лечения. «Мы надеемся, что победим, мы в это верим, и давайте верить все. Давайте просто молиться – в данной ситуации больше никто ничем не может помочь, а обсуждения абстрактные, тем более неверная информация, конечно же, влияют неблаготворно», – добавила она.

Ранее 71-летний режиссер лечился от коронавируса дома, однако 28 декабря стало известно о его госпитализации. 31 декабря сообщалось, что он попал в реанимацию.

Грачевский – режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» с 2002 года. Известен также по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама».



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